Nagy bravúr, BL-döntős a Győr női kézicsapata

A Győri Audi ETO KC ismét döntőt játszhat a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután a Final Four első meccsén nagyon magabiztosan, 26-20-ra győzte le a Buducnostot a budapesti négyesdöntőben.

Sikerült az alapelképzelést megvalósítani az elején, aztán a 10. percre már elfogyott a háromgólos előnyünk, az első félidő első harmadát így csak egygólos vezetéssel zártuk. Amorimnak voltak szenzációs lövései, de aztán olyan felülre menők is, amelyek nagyon felülre, kapun kívülre mentek. Próbáltuk széthúzni a Buducnost nagyra nőtt belső falát, de a szélsőjáték csak ötven százalékos volt az elején, 4-3-ra vezettünk.

Hátul a védekezés, elől pedig a támadás. Ez volt a legfontosabb momentuma a második harmadnak az első félidőben. Emberhátrányt egálban zártunk, Amorim és Broch révén megint elmentünk három góllal. A Győr kapta a meccs második emberhátrányát is, gólt is kaptunk belőle, a 20. percben 7-5-re álltunk a Neagu, Bulatovic páros szerezte addig az ellenfél mind a öt gólját.

Léptünk megint egy szintet, jó sáncok, lerohanások és máris 9-5 volt a javunkra. Yvette Broch védekező és támadó játéka, a szélen Görbicz gólja volt, amit ebben a szakaszban ki kell emelni, és még mindig néggyel vezettünk, de aztán 11-6-ról 11-8-ra jött fel a Buducnost, az utolsó másfél percben emberhátrányban támadhatunk. És aztán ügyesen lőttünk egy üres kapus gólt 12-9-cel fordultunk a második félidőre.

A második félidő is magyar góllal kezdődött, aztán két Gimsbö-bravúrral folytatódott, amely meg is határozta aztán a meccset, Görbicz Anita a szélről szórta a gólokat, öt perc után 15-9-re vezettünk. Csak hetesből és csak a 9. perc legvégén kaptuk az első gólt. Megnyugtató előnnyel vágtunk bele az utolsó 20 percbe.

Ötre (18-13) jött fel a Buducnost, mi is kaptunk egy üres kapus gólt, és ahogy ilyenkor a montenegrói csapat szokta elkezdett zárkózni. 18-11-ről 18-14-re jött fel. Nem bicsaklott meg a csapat, az utolsó 10 perce megint öt gólos előnnyel fordult, hihetetlen erő volt a Győrben, elképzelhetetlen volt, hogy ezt el lehet bukni. Amikor egy csapat elkezd az eredményjelző felé nézni, ott már nagy a baj.

És a Buducnost elkezdett rohanni az eredmény után, 22-16 volt a Győr javára, az utolsó öt percre fordulva még mindig öttel vezetett a magyar csapat, magabiztosan tartotta az előnyét. Bulatovic góljai tartották életben a már halványuló Buducnost reményeket. Két perccel a vége előtt időt kértünk, öttel vezettünk, itt már az volt a taktika, hogyan tartsuk meg azt a lélektani előnyt, amelyet az egész meccs során ráerőltettünk az ellenfelünkre. És a csattanó, három másodperccel a vége előtt magyar góllal fejeződött be a meccs.

Ahogy egy évvel ezelőtt, ismét legyőztük a Buducnostot, most sokkal magabiztosabban, sokkal nagyobb fölénnyel. Adjon ez annyi erőt vasárnapra, hogy a Bajnokok Ligája döntője is meglegyen. Mert a Győr most tényleg a legjobb.

"Jól összpontosítottunk az elején, próbáltuk a legjobbat kihozni magunkból. Elégedettek vagyunk, mert ahogy elkezdtük a mérkőzést, úgy is fejeztük be" - nyilatkozta a spanyol szakvezető a Papp László Budapest Sportarénában zajló négyes torna első elődöntőjét követően.

A montenegrói együttes edzője, Dragan Adzic szerint vereségük egyik oka, hogy több játékos hiányzott a tavalyihoz képest a keretükből: "A győriek megérdemelten jutottak a fináléba. Sajnos, mi ezúttal nem találtuk a győzelemhez vezető utat. A tavalyi szezonban jobbak voltunk, most csalódottak vagyunk, hogy így alakult, de rengeteg játékos cserélődött nálunk tavaly óta" - mondta.

A győriek világbajnok brazil légiósa, Eduarda Amorim úgy látta, a kapusteljesítmény és a védekezés volt a siker legfontosabb összetevője.

"Kontrolláltuk a találkozót, rendkívül koncentráltan játszottunk már az elejétől kezdve. Minden mérkőzést szeretnénk így indítani, de a mai különösen fontos összecsapás volt" - értékelt az öt gólt szerző Nycke Groot. A holland irányító elmondta, a Buducnost kissé fáradtnak tűnt, ennek tulajdonítja, hogy az elején el tudott lépni a Győr, amely aztán tartotta is előnyét.

Kitért saját csapata játékára is, amelyből a remek védőmunkát emelte ki. Hozzátette, most a regenerációé lesz a főszerep, enni és pihenni fognak a társaival, hogy a lehető legjobban felkészüljenek a vasárnapi fináléra, amelyben hasonló kezdésben reménykedik.

"A kiválóan záró védekezés volt a siker kulcsa, valamint az, hogy egyénileg is jól kontrolláltuk az ellenfél játékosait - szögezte le a remekül védő norvég Kari Aalvik Grimbsbö, aki előretekintett a fináléra is. - Holnap mindent elölről kell kezdenünk, egy új meccs lesz, új lehetőségekkel."

A Buducnost jobbátlövője, Katarina Bulatovic úgy látta, ellenfelük ezúttal még a tavalyinál is jobb volt.

"Nagyon jól felkészültek belőlünk, már a meccs elején megmutatták, mit tudnak, és végig domináltak. Sajnos, nem találtunk fogást rajtuk. Természetesen nagyon csalódottak vagyunk, hogy idén sem sikerült a döntőbe jutnunk, de el kell ismernünk, hogy ellenfelünk ma jobb volt nálunk."

Női Bajnokok Ligája, elődöntő

Győri Audi ETO KC-Buducnost Podgorica (montenegrói) 26-20 (12-9)

A Győr gólszerzői: Görbicz 9, Groot 5, Amorim 4, Broch 3, Bódi 2, Tomori, Mörk, Hársfalvi 1-1