Nem Görbicz a négyes döntő legjobbja, egyetért?

A Győr nagy győzelme után átadták az idei női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő legjobb játékosának járó díjat (MVP).

Nycke Groot kapta.

A holland irányító kétségtelenül nagyot játszott, olyan energia volt benne a hosszabbításban is, ami irigylendő.

Hat gólt dobott a meccen.

Görbicz Anita viszont hetet - kettőt hetesből -, és ha vissza is esett a játéka a második félidőre, az elsőben hibátlan volt a szélről. Amikor nagyon rohant a Vardar, mindig le lehetett húzni neki a labdát.

30 Galéria: A Győri ETO-Vardar 2017-es kézilabda BL-döntő képei Fotó: Huszti István / Index

És akkor ott az első meccs, a Buducsnoszt elleni 26-20-as sikerből a magyar kilenc - négyet hetesből -, míg a holland 5 góllal vette ki a részét.

Nyilvánvaló, egyikük nélkül sem jött volna össze a siker, és az is szembetűnő, hogy Groot a védekezéshez többet hozzá tud tenni.

2301 Nycke Groot

1907 Görbicz Anita

De eszünkben sincs a kákán is csomót keresni, döntsék el önök, kinek járt a szubjektív elismerés. És hát végül is az európai szövetségben, az EHF-ben is emberek dolgoznak. És még az is lehet, hogy ők jobban hozzáértők.