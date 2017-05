A Győr bármit csinálhat az utolsó három fordulóban, már most kézibajnok

A Győri Audi ETO KC házigazdaként 37-19-re legyőzte a Mosonmagyaróvár csapatát a női kézilabda NB I.-ben, ezzel bebiztosította története 13. bajnoki címét, írja az MTI.

A továbbra is veretlen, listavezető Győrnek és a második helyezett Ferencvárosnak is három-három mérkőzése van még. A Fradi pontszámban elméletileg még utolérheti riválisát, de az egymás elleni eredmények alapján akkor is az ETO lenne az első.

A Mosonmagyaróvár csak 14 percig tudta tartani magát (7-5), a folytatásban egyre nagyobb fölényben kézilabdáztak a győriek, akik hét góllal vezettek a szünetben

A második félidőben gyorsan elérte, majd meg is haladta a tíz találatot a különbség, és bár az óváriaknak volt egy eredményes ötperces időszakuk, a hazaiak fölényes sikerét nem fenyegette veszély.

A Bajnokok Ligája-győztes győriek az örökrangsorban megelőzték a 12 bajnokságot nyert Ferencvárost, és már csak a Vasas SC áll előttük (15). Az ETO 2005 óta csak kétszer, 2007-ben és 2015-ben nem lett aranyérmes, amikor az FTC nyert.