Megroppant a Szeged, hattal nyert a Veszprém

Szombaton rendezték a magyar férfi kézilabda-bajnokság döntőjének első meccsét, Veszprémben. Az alapszakaszt megnyerő Pick-Szeged meglepte a meccs elején a házigazda, sorrendben tizedik bajnoki aranyáért küzdő Telekom Veszprémet.

Az első 10 perc végére ugyanis 4-1-re vezetett Juan Carlos Pastor csapata, Bodó kétszer lőtt átlövésből a kapuba, Balogh hetesből volt pontos, míg egy lerohanás is eredményes volt.

Az első negyedóra végére is akadozott a bajnoki címvédő játéka, és ha Mikler nem fog ziccereket, még inkább nőhetett volna a különbség. A három gól előtt még megmaradt, 7-4-re vezetett a Szeged.

A másik oldalon Sierra kapus is fontos helyzetekben hárított, és olykor már tartottak is tőle, mert Nilsson tiszta helyzetben kaput sem talált hat méterről.

A 19. percre Bodó megpattanó lövése után a Pick már kétszer annyi gólt lőtt, mint a Veszprém (4-8), Xavi Sabaté pedig ezt látva rögtön időt kért – már másodszor. Erélyesen kért gyorsabb és pontosabb játékot.

Ettől még a következő gól is a Pické volt, Balogh hetesből lőtt a bal sarokba. Erre Nagy László válaszolt, de ez még mindig csak azt jelentette, hogy öt gólt lőtt a Veszprém 22 perc alatt.

Sok hiba után Källman 10-5-re módosította az állást, a 25. percben ennyit mutatott az eredményjelző.

Gajic a szélről emberelőnyben hozta közelebb a Veszprémet, Ugalde pedig az üres kapuig vágtatott, most a Szeged kért időt. Buntic sokadik rossz lövése után Gajic került helyzetbe, és bevágta, egy pillanat szoros lett a meccs a kiállítás alatt, mert három találatig jutott a Veszprém.

A félidő legvégén Mikler újabb bravúrja kellett, hogy emberelőnyben ne lépjen el három góllal a Szeged.

Második félidő:

Palmarsson hátrányból is betört, és be is vágta, erre Obranovics válaszolt. Iváncsik Gergő is belőtte az első gólját, és még egy két perces büntetést is kiharcolt. A Szeged nem jutott lövésig, Nagy László ellenben beugrott a hatos fölé, és szép gólt lőtt. Újra egyenlő volt (11-11), az első perc után ismét.

Källmann a szélről a rövid sarkot választotta, erre Nagy átlövésből felelt, majd emberelőnybe került a Veszprém, de egy eladott labda után a Pické volt a 13. gól. Nilsson azonban most megtalálta beállóból az utat a kapuig.

A 44. percben Lékai egy gyors csel után a jobb felsőt választotta, először vezetett a hazai csapat, a Szeged időt kért. Balogh hetesből egyenlített. Utoljára, mert innen beindult a hazai henger.

Amikor Nagy Lászlót pihentette Sabaté, akkor az Ilics-Lékai-Palmarsson hármassal állt fel. Ilics lőtt is két gólt (16-14), a Szeged támadásai most kiismerhetőek voltak. Gajic és Lékai lendületét viszont nem tudták megfékezni, érkezett is a következő időkérés, mert már csak alig több mint 11 perc volt hátra a meccsből.

Bodó hosszú gólcsendet tört meg, Palmarsson hasonlóan nagy bombával válaszolt, passzív jelzés alatt talpról, 10 méterről lőtte ki a jobb felsőt.

Bodó a bal alsóba bombázott, az első veszprémi hetest Gajic belőtte. Balogh a túloldalon hibázott, pontosabban Alilovic védett. Palmarsson és Lékai 22-16-ra alakította az állást, és akkor már csak 3 perc volt hátra.

Még egy-egy gól volt mindkét oldalon, mert a Szeged már csak a dudaszó után talált be.

Gulyás Péter nem állt be, de a társai vállukon vitték körbe a csarnokban. Iváncsik Gergő is ezt a megtiszteltetést kapta.

Szerdán Szegeden jön a folytatás, nem lesz könnyű hat gólt ledolgoznia a hazai csapatnak.

"Nagyon gyengén kezdtünk, a Szeged jól. A rossz kezdésből felálltunk, nagyon fontos, hogy csak 17 gólt kaptunk. Felálltunk, mert rezgett a léc. Ilyen közönség előtt nem is tehettünk mást" - értékelt az M4 Sporton Mikler Roland kapus.