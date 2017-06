Utolsó másodpercekig éles BL-elődöntőn kapott ki a Veszprém

A kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjének nem a Veszprém ment neki esélyesnek a PSG ellen, amely ebben az idényben már kétszer is legyőzte a magyar csapatot. A negyeddöntőben is magyart kaptak a franciák, akkor a Szegeded ejtették ki.

A Veszprém látványos akciókkal indította a szombati elődöntőt, Nagy László remek passzokat osztogatott, és aztán egy óriási gólt is vágott, az egyik francia passzt meg az égből fülelte le. A franciák mindezek ellenére ott voltak a meccsben, villámgyorsan egyenlítettek, sőt, a hetedik percben egy veszprémi kapufa után már 5-3-ra vezettek.

Sikerült valamelyest lassítani a játékot, és a PSG-nél is volt néhány pontatlan lövés, ám Omeyer félelmetesen jó formában kezdett az ellenfél kapujában, plusz a kapufát is sikerült többször eltalálni. Mikkel Hansen nagy góljával már 7-4-re is ment a PSG, de a felállt fal ellen nem nagyon ment nekik, szóval miután megállt a rohanás a pályán, sikerült faragni a hátrányon, és az első negyedóra végére feljönni egy gólra.

Omeyert ellenben belőtte a Veszprém, mert újabb védéseket mutatott be, aztán egy hetest is hárított, ő volt a PSG legjobbja. Az első félidő utolsó tíz percére fordulva 8-7-re vezetett a francia csapat, és a Veszprémnek többször meglett volna a lehetősége az egyenlítésre, emberhátrányt is sikerült lehozni bekapott gól nélkül, ráadásul Mikler is egyre több lövést fogott meg. Az meg külön szép volt, hogy milyen szépen sikerült lekapcsolni néhány PSG-akciót a sok videózásnak köszönhetően.

Egyenlíteni ennek ellenére sehogy sem sikerült még egy darabig, végül a 27. percben egy remekül kidolgozott akció után Nilsson góljával lett 9-9 az állás. Sőt, a vezetésért is támadhattak Nagy Lászlóék, de egy újabb Omeyer-védés után villámgyorsan gólt szereztek a franciák. A masszív védekezésnek köszönhetően tapadt a Veszprém, így az első félidő 11-11-gyel zárult.

Pörgősen indult a második félidő, gyors gólváltások jöttek, a 36. percben pedig már a Veszprém vezetett 15-14-re, hosszú idő után először volt az előny a magyar csapatnál. Igaz, nem tartott sokáig, mert a PSG két percen belül fordított azok után, hogy Omeyer megint védett, gyorsan el is mentek kettővel, miközben Nagy László pihenőt kapott.

Ilicsnek továbbra sem nagyon akart menni a játék, és zsinórban három bekapott gól után jött is a veszprémi időkérés. Ezután sem sikerült kimászni a gödörből, mert Omeyer a folytatásban is pazar volt, és már három gólra is elmentek, ekkor tért vissza a pályára Nagy.

Jókor jött, hogy emberelőnybe került a Veszprém, mert egygólosra olvadt a különbség. Innentől az első félidőből ismerős forgatókönyv jött: a magyar csapat ment az egyenlítésért, de a PSG gyors támadásokkal szerzett gólokat, és ez ment egészen a 49. percig, amikor végre 21-21 lett az állás. Kellett ehhez Alilovic, aki kezdte elkapni a fonalat, és többször is nagyot védett ebben a periódusban.

A gyors francia gólokat és a 38 éves Narcisse-t azonban továbbra sem sikerült megállítani, mert egy veszprémire szinte azonnal jött egy PSG-s is, de a hajrára is éles maradt a meccs, 26-25 volt az állás az 55. percben. Aztán őrült percek következtek: emberhátrányba került a Veszprém mezfogás miatt, de Mikkel Hansen a kapufára lőtte a hetest, mehettek az egyenlítésért Nagy Lászlóék, de Palmarsson mellé vágta, amikor már a bírók felemelték a kezüket.

A PSG-s Karabatic gólt lőtt két perccel a vége előtt, elmentek a franciák 27-25-re. Másféllel a vége előtt Nagy László betalált, a francia támadást pedig a kapuba visszatért Mikler hárította. Volt egy perc egyenlíteni.

Előbb Nagyot állították meg szabálytalanul a franciák, aztán blokkolták a veszprémi lövést, de maradt a labda nálunk, és volt még húsz másodperc. Óriási daráló ment odabent, és másodpercekkel a vége előtt Nilssen mögé ment egy veszprémi passz, így odalett a lehetőség.

A PSG 27-26-ra nyert, és jutott be a BL döntőjébe, ebben az idényben harmadjára győzte le a Veszprémet. A magyar csapat a harmadik helyért játszhat vasárnap.

Férfi Bajnokok Ligája, elődöntő:

Paris Saint-Germain (francia) - Telekom Veszprém 27-26 (11-11)

-------------------------------------------------------------

gólszerzők: M. Hansen, Gensheimer 7-7, Narcisse, Remili 3-3, Abalo, Nielsen 2-2, Stepancic, L. Karabatic, N. Karabatic 1-1, illetve Nagy L. 6, Marguc 5, Gajic 4, Lékai 3, Nilsson, Blagotinsek 2-2, Ilic, Palmarsson, Ugalde, Sulic 1-1