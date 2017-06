Veszprém-Barcelona 0-0

Cikkünk folyamatosan frissül

A Veszprém szombaton egygólos vereséget szenvedett a Paris SG elleni Bajnokok Ligája elődöntőben, így most a bronzéremért játszhat. Igazi presztízsmeccs lesz, mert meglepetésre az ellenfél az a Barcelona lesz, amely meglepetésre, szintén egy góllal, 26-25-re kikapott a Vardar Skopjétől.

A Veszprém 2011 óta nem tudja a BL-ben legyőzni a Barcelonát, azóta négyszer kikapott. Legutóbb idén februárban 25-22-re nyertek Veszprémben a katalánok. A szurkolók itt vannak ma is. Mindenkinél hangosabb a magyar tábor. Nagy meccs lesz ez.

Fotó: Sascha Steinbach

Aron Pallmarsson révén a Veszprém szerezte a meccs első gólját. A magyar kapuban Mirko Alilovics kezdett most és egyből egy hétméteres hárításával nyitott. Megadta az alaphangot. Két peches barcelonai gól között Lékai és Nagy László is szép gólt lőtt és már a hatodik percben 3-3 volt az állás. Ehhez tettünk még hozzá egyet. A lerohanásokkal szemben most sem volt ellenszerünk és az első félidő első harmada végén egy csodás Pallmarsson bombával 5-5 volt az állás.

Csodás, kétperces rohanásunk volt és 4-5-ről, a 13. perc végére 8-5 lett ide. Lékai szép betörésekkel szomorította a katalánokat. Nagy László pedig futballkapusokat megszégyenítő vetődésekkel szerzett labdát. Elképesztő elszánt és motivált volt a Veszprém és 9-5-re ment el az első félidő felénél. Persze, hogy időt kértek a spanyolok, ötöt kaptak egymás után, egyetlen válasz nélkül.

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a Barca percei következtek, 1-3-at futottak, de a Lékai-Pallmarson tengelyünk egyszerűen megbonthatatlan volt. Lékai kiválóan kézilabdázott, 12-8-ra módosította az állást a 18. percben és a negyedik gólját dobta. Nagyon furcsa volt kimondani, de a játékon az jött át, hogy a Barca próbált kapaszkodni, mi pedig Lékai vezérletével tartottuk a biztos előnyünket. Egy újabb időkérés után (most Sabaté tette le a T betűt a zsűriasztalra) 14-12-re még mindig mi vezettünk.

A félidő utolsó perceiben mi voltunk előnyben, de pont az ellenkezője történt, amit elképzeltünk, szép lassan elfogyott az elején még négygólos előnyünk. Hátrányból is kettőt dobott a Barca, a félidő utolsó támadása az övék volt, Alilovics védett, de maradt 18-17-es előnyünk.

Fotó: Sascha Steinbach

Az első félidő a Veszprémé volt, de jobb védekezés kell Magabiztosan kezdtek a veszprémiek, akik főleg távolról lőttek gólokat, védekezésben pedig többször sikerrel állították meg a barcelonai támadókat. Elhúzni viszont nem sikerült, a meccs elején folyamatosan csak csak egy-egy góllal vezetett egyik vagy másik csapat. Ugyanakkor a kevésbé esélyesnek tarttott Veszprém elejétől fogva energikusabbnak, motiváltabbnak tűnt, különösen Lékai Máté és Palmarsson játszott jól támadásban, védekezésben pedig Nagy László vetődései jelezték, hogy mennyivel jobban szeretné a magyar csapat a győzelmet. Nem is volt meglepő, hogy a félidő felére 4 góllal sikerült elhúznia Veszprémnek. És ezt az előnyt próbálta is tartani. A Barcelona erejét jelzi azonban, hogy néhány elképesztően gyors lerohanással simán visszatudott jönni, és a félidő végére ki is egyenlített a spanyol csapat. Végül csa egy gól lett a különbség a Veszprém javára, amit azért kevesellhetünk, mert a Veszprém játszott jobban az első félidőben. Ha a gólok számát nézzük, összesen 35 gól esett, percenként több mint egy gól, ami persze látványossá tette a meccset, ám sokat elárul a védekezések gyenge minőségéről. Alilovic mindössze 19 százalékkal, a barcelonai kapusok 22 százalékkal védtek. Az a csapat fogja megnyerni ezt a meccset, amelynek előbb sikerül rendeznie a védelmét. Gyorsabb lábmunka és keményebb védekezés kell a Veszprémtől mindenképp.

A második félidő úgy kezdődött, hogy Nagy egészen káprázatos lövéseket engedett el, majdnem mindegyik gól is lett, de az első öt percben a szünetben kiharcolt egygólos előnyünk maradt. 21-20.