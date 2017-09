17-5: spanyol stílus helyett itt a tempohandball Veszprémben

A Sport1 Harmadik félidő című műsorának vendégei voltak a Mol-Pick Szeged és a Telekom Veszprém kézilabdacsapatának ügyvezetői.

A szegediektől Szögi Nándor elmondta, hogy évről-évre célul tűzik maguk elé, hogy Magyarországon nyerjenek akár kupát, akár bajnoki címet.

"Veszprémben nagy átalakulás van, és reméljük, mi ezen a nagy változáson túlestünk tavaly. A két új játékos, Sigurmansson és Zsitnyikov érkezése nem fogja jelentősen megváltoztatni a játékunkat, de eredményesebbé teszi. És ki tudja, lehet, hogy

most érkezett el az idő, amikor itthon nyerünk valamit.

A veszprémiek persze nem szeretnék kiengedni a kezükből az irányítást, bár a céljaikat Aron Palmarsson nélkül kell elérniük.

"Sajnos igaz a hír, egyetlen SMS-sel jelezte, nem áll edzésbe. Elég szomorú, hogy egy ilyen profi játékos ilyen döntést hoz, és így cselekszik.

Biztosan lesz jogi következménye.

Úgy tudjuk, Izlandon van. Óriási problémát hoz, ha ennek most nem lesz vége, más nagy klubok is attól tarthatnak, hogy mindenki egy évvel a szerződés lejárta előtt azt mondhatja, hogy megyek máshova. Az biztos, óriási kárt okozott a klubnak pénzügyileg, és ami engem személy szerint nagyon zavar, hogy nem tiszteli sem a szurkolókat, sem a csapattársait, sem senkit. Mi is profi kézilabdázók voltunk, eszembe sem jutott volna, hogy ilyet csináljak, de senkinek, akivel beszéltem" - magyarázta a Veszprémet irányító Nikola Eklemovics.

A Veszprém más stílusban fog játszani, mint eddig, erre az új edző, Vranjes a garancia. Róla elmondta Eklemovics, hogy azt szeretné meghonosítani, amit Flensburgban.

Akkor a csapata átlagosan 17 gólt lőtt kontrából, vagyis ha nem is feltétlen azonnali lerohanásból, de rendezetlen védelem ellen, második vagy harmadik szándékból. Ez a szám a magyar bajnoknál mindössze öt volt meccsenként a múlt szezonban.

"Ha megvan a gyors támadás, és ehhez a megfelelő kapusteljesítmény, akkor megvan az eredmény is" - jelentette ki.

A Veszprém Celjében kezd szombaton 17 órától, a Szeged Nantes-ban játszik vasárnap 19 órától, a meccseket a Sport1 közvetíti.