Ilyen tippekkel várják a veszprémiek az első BL-meccset

Szombaton 17.30-tól mutatkozik be a Telekom Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában - a Sport1 élőben közvetíti -, a szlovén Celje lesz az ellenfele.

A magyar bajnok kerete jelentős változáson ment át, francia olimpiai bajnok átlövő, Accambray érkezett például Ilics mellé, Nagy Lászlót pedig a norvég Tönnesen tehermentesíti. De Lubomir Vranjes vezetőedzőt is a német Flensburgtól vásárolta ki a klub.

A BL-győztes Vranjes nemcsak a fiatalítást, egyben a stílusváltást is elkezdte a nyári edzőtáborokban. Az eddigi spanyol jellegzetességek eltűnnek, és a rohanás kerül majd előtérbe.

Vranjes elemezte a klub korábbi játékát, és azt állapította meg, hogy az átlagban öt lerohanás kevés, kivált, mert a Flensburgnál ugyanez a mutató 17 volt.

Arról kérdeztük a csapat tagjait, mennyit láthatunk majd Celjében.

Lékai Máté irányító: „12 lesz. De azt nem ajánlom, hogy erre fogadjon is valaki, mert az én tippjeim általában nem szoktak bejönni. Ha az NFL-ben vállalkozom egy jóslatra, szinte garantált, hogy a másik nyer, és nem is kevés ponttal. Egy biztos, nagy tempóban zajlik majd a meccs, amikor még én a városban voltam, akkor is a lendületes stílust képviselte a csapat. Nagy kérdés persze, hogy mi számít lerohanásnak, a statisztikába beleszámoljuk-e a harmadik szándékú befejezést is. A kapusvédésnél sincs egységes álláspont, a fastbreakben sem, de az eddigi edzések alapján azt elmondhatom, és bátran vállalom, hogy több lesz, mint az előző szezonban.”

A másik irányító, a 21 éves Győri Mátyás azt még nem tudja, a meccs melyik periódusában veti be őt az új szakvezető, mert például Orosházán a teljes második félidőt kapta meg.

„Ha egy bajnokin mondjuk van 15 lerohanásunk, akkor itt kicsivel kevesebb lesz, 11 vagy 12.” Mindezt úgy mondta, hogy nem tudta, mennyit jelzett előre Lékai.

„Az is kérdés ilyenkor, hogy a szerencse mellettünk áll-e, mert egy kapusvédés után, ha kedvezőtlenül pattan a labda, akkor visszaérhet a rivális. De remélem, hogy viszontlátunk néhány gyors veszprémi támadást.”

És akkor jöjjön most az a Mikler Roland, aki a kapuból igyekszik majd hozzátenni a magáét ahhoz, hogy sok lerohanás legyen.

„Az én olvasatomban az a lerohanás, amikor egy szélső vagy egy átlövő ráviszi a labdát a kapusra. Ha ebből félidőnként látunk ötöt, akkor azt hiszem, szembetűnő lesz a javulás. Már a három sem lenne kis szám, de én maximalista vagyok.”

A válogatott három játékosánál arról is érdeklődtünk, mit látnak maguk előtt az utolsó tíz percben, ami a meccsek legfontosabb szakasza, vagyis a money-time.

„Vagy éppen garbage-time” - Lékai ezzel a felvetéssel kezdte. Vagyis az az idő, amikor már csak le kell pörgetni az órát a biztos előny tudatában.

„Nem hiszem amúgy, hogy már csak az idővel kellene játszanunk. Jó lenne, ha megnyugtatóan 3 gólos előnnyel kezdenénk a meccs utolsó szakaszát. Akkor pedig még inkább nyugodt lennék, ha öttel. És akkor természetesen nem marad el a győzelmünk sem.”

Győri most bátrabb volt a csapat másik mozgatójánál, Lékainál, és egyenesen azt mondta, hogy reméli, addigra már eldől a meccs.

Meg is indokolta, miért. Nem szeretné ugyanis, ha tűzbe jönnének a hazaiak, és az 50. percre már kialakul olyan különbség, ami nem teszi lehetővé, hogy a közönség biztatásával szívják magukat az utolsó támadásokra.

„Ha nem ez lesz a forgatókönyv, kőkemény és stresszes utolsó percek várnak ránk, de én másként képzelem.”

Mikler amondó, az utolsó 10 perc előtt már meglesz az a különbség, ami a meccs végére is kialakul. Gyakran megesik ugyanis szerinte, hogy úgy mennek be a csapatok a money-time-ba, amennyi a végeredmény is lesz.

„Orosházán azt láttam a hétközi bajnokin, hogy nagy erőket vetettünk be a 40. gólért. Még akkor is a maximum közelében pörgött a csapat, és be is lőttük. Első BL-meccsünk, vagyis az első igazi tétmeccsünk lesz a szezonban, azt hiszem, senkiben sem marad tartalék majd a végére, és mindent beleadunk. Nem hiszem, hogy bárki is érezni fogja a fáradtságot, még ha esetleg kemény is lesz az utolsó periódus, de én nem erre számítok. Boldog lennék, ha több mint három góllal kezdenénk az utolsó 10 percet, de még az is lehet, hogy öttel” - foglalta össze reményeit.