Mondjuk úgy, nem egy unalomig ismert támadás

Megszerezte második győzelmét a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Telekom Veszprém, 23-19-ről fordítottak, és végül 28-27-re megverték a német Flensburgot.

Lékai Máté ismét fantasztikusan játszott, a celjei győzelemhez hasonlóan kilenc gólig jutott, két rontott lövése volt az egész meccsen.

A másik legeredményesebb magyar az a 8 találatig jutó Nagy László volt, aki a második félidőben végig a pályán volt. A veszprémi csapatkapitány csak egyszer hibázott a rangadón.

A meccs egyik nagy jelenete volt, amikor rögtön a kezdés után a védelem közepén állva elkérte a labdát a flensburgi irányító Mahétól.

Aki oda is passzolta neki, Nagy pedig két forgatás után természetesen visszadobta. Jövőre már csapattársak lesznek, de ebből a passzból is áradt a tisztelet. A meccs 11. másodpercét tessék figyelni, de megmutatjuk utána az első gólt is.

Nem tudom, hányszor fordult elő a múltban ilyesmi, mennyire bevett gyakorlat – nem rémlik, hogy Nagynak lenne ilyen labdaérintéses babonája -, hogy az első támadásnál bevonják az ellenfelet is, de a sport ettől szép.

És még az is lehet, hogy Nagy ezzel a mozdulattal egy kicsit ki is zökkentette az ellenfelet, utána Mahé ugyanis eladta a labdát, amikor felgyorsult a támadás.

Jövő héten a veszprémiek a fehéroroszországi Bresztbe mennek – a Kielce az első fordulóban kikapott ott -, a Sport1-en hétfőn nyolctól pedig sok érdekes jelenetet kielemeznek még.