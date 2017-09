Megint új arcát mutatta a Veszprém a BL-ben

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája harmadik fordulójában az első két meccsén győztes Telekom Veszprémre egy újabb nehéz feladat várt, mert a fehérorosz Meshkov Breszt az első fordulóban 28-25-re legyőzte a lengyel Kielcét.

A második körben aztán kikapott Párizsban, de végig a PSG nyakán loholt Szergej Bebesko csapata.

A veszprémiek edzője, Lubomir Vranjes a nyáron igazolt két átlövőt, a norvég Tönnesent és a francia Accambray-t is kihagyta, így Nagy László mögött Ancsin Gábor először játszott a szezonban, és a jobbkezes Momir Ilics is először jutott a magyar válogatott iráni, Iman Dzsamali, aki az előző szezonban kölcsönben épp a fehéroroszokat erősítette. (Nem véletlen, hogy ő kapta a legnagyobb tapsot.)

Mivel Győri Mátyás nem volt a keretben, mindez azt jelentette, hogy az előző két meccsen 19 gólig Lékai Máténak most is végig kellett játszania a támadásokat, és védekezésben sem mindig pihenhetett.

Első félidő

Az első támadást az alapcsapat vezette, Lékai irányított, Nagy és Ilics volt a két átlövő, Sulic a beálló, Ugalde és Marguc a két szélső. Védekezésre Schuch jött be Lékai helyére, Ilicset pedig Terzic váltotta. Annyi újítás volt, hogy Terzic nem futott le azonnal, az első szándékú lerohanásnál a pályán volt, hogy még jobban gyorsítsa a játékot a magyar bajnok, hiszen a sebesség Vranjes alapfilozófiája.

Az első 5 perc végére a hazaiak vezettek (3-2), Igropulo két lövése is pontos volt. Lékai a 9. percben lőtte az első gólját (4-4), addig a két szélső villogott.

Két perc alatt ellépett hárommal a Meshkov, utána viszont megint Lékai jött, egy lerohanást pedig Nagy fejezett be, így az első negyedóra végére 7-6 volt az állás.

Sztojkovics és Lékai gólváltása következett, a magyar irányító a blokk feje felett húzta vissza a rövid alsóba a labdát. Mikler labdát fogott, a bírók úgy látták, hogy Ugalde benyúlt a kipattanóért. Vranjes reklamált, sárgát kapott érte, ez a jelenet is jelezte, volt feszültség a meccsben.

Lékai a huszadik percben egyenlített (8-8), a 24. percben egy újabb vitatott jelenet után vezetett a második perc után ismét a magyar csapat. Marguc a szélről arcon találta Mijatovic kapust, a kipattanót viszont Nagy nemcsak összeszedte, a kapuba is vágta. A fehéroroszok azt reklamálták, hogy a kapus nem tudott semmiképp sem védeni, meg kellett volna állítani a játékot.

A 27. percben hetest kapott a Veszprém, ami azért érdekes, mert a Flensburg ellen nem volt büntetőből lőtt gólja a magyar csapatnak. Ezzel már el is árultuk, hogy Marguc nem hibázott. Ahogy Skurinszkij sem a másik kapunál.

Dzsamali is jól és góllal szállt be, Lékai egy gyors testcsel után kettőre növelte az előnyt - ez volt az ötödik találata -, ami csak azért nem lett három, mert az utolsó másodpercekben, miután Mikler védett és észlelte az üres kaput, pár centivel mellé helyezte a labdát.

A 14-12-es vezetés azt jelentette, így is a legnagyobb előnyt harcolta ki a Veszprém a második félidőre. Amikor az orosz átlövő, Igropulo pihent, elveszítette támadásban a fonalat a Meshkov.

Második félidő

Az első félidőben egy másodpercet sem pihenő Nagy pihenőt kapott, Schuch mellé Blagotinsek került a védelem tengelyében. Igropulo gólt lőtt, Ancsin azonnal válaszolt rá. Az első két percet is ő kapta, mert egy kicsit lemaradt védekezésben.

Kicsit pontatlanná vált a Veszprém támadásban is, Pesic is fogott pár labdát, a 40. percben 19-18-ra a Meshkov vezetett. Aztán megint jött Lékai, akinél talán nincs is jobb formában lévő átlövő az egész világon.

Fej-fej mellett haladtak ezután is a csapatok, ez már a rohanós Veszprém volt, másodpercek teltek csak el a támadás megkezdése és a gól között. Amikor Nagy tudott megfelelően passzolni a szélre, szóvá tette Gajicsnak, hová kellett volna helyezkednie.

A 44. percben megint Lékai küzdötte ki magának a helyzetet, és értékesítette is. Ekkor 22-21 volt ide.

A 47. perc elején már 24-23 volt, amikor Nagyot leütötték, ezért Potekót kiállították. Ez egy kulcsfontosságú momentum lett.

Feszes magyar védekezés - a második félidő 40. percétől Nagy és Terzic kettes volt, Blagotinsek és Schuch középen - után Blagotinseket játszotta meg Ilics középen, és a szlovén beálló kilőtte a bal felsőt.

Újabb pontos védekezés és labdaszerzés után Gajic rohant a kapuig, 26-23 lett. A mieink egy új védekezési formációt is előhúztak, ha a szükség úgy hozta, és megnyitották a falat. Az 5+1-es védekezést tavaly talán az egész szezonban nem is láttuk.

Mikler a levegőben úszva, szinte vetődve hárított, így három gólos különbséggel fordultunk rá az utolsó 10 percre. Az eddigi két fordulóban ez egyszer sem sikerült, sem Celjében, sem a múlt héten.

Lékai kétszer hibázott, Djordjic ellenben nem, így a simának látszó meccs egy pillanat alatt szoros lett, mert csak 27-26-ot mutatott az eredményjelző. Vranjes azonnal időt kért.

Ha a következő nem is sikerült, Manaszkov labdát szerzett, és végigrohant a pályán, Sztojkovics belement, Vranjes kikérte az utolsó idejét is 2 perccel a vége előtt. Most sem volt jó az időkérés utáni támadás, így a feladat adott volt, ezt a meccset védekezéssel kellett behúzni.

A bresztiek is időt kértek, Mikler kikapta a bal felsőből a labdát, ezzel pedig eldőlt a csata. Nagy tökéletesen passzolt a félpályáról Manaszkovnak, a 29. góllal pedig nem maradt több kérdés.

A Veszprém 29-26-os sikere azt is jelenti, hogy megtartotta azt a különbséget, amivel bement az utolsó 10 percre, a meccs legfontosabb szakaszára.