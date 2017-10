Egy csali a legújabb, kíméletlen veszprémi fegyver

Már csak két hibátlan csapat van a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, a címvédő Vardar és a legutóbbi bronzérmes Telekom Veszprém. Előbbi az A-csoportot vezeti, a mieink a B-ben a legjobbak, a Flensburgot és a PSG-t is előzik.

A magyar bajnok a fehérorosz Meshkov Breszt otthonában nyert a hétvégén, és olyan támadásokat is láttunk tőle, amiket eddig még nem. Az egyiket elkértük a jogtulajdonos Sport1-től, a csatorna este nyolctól kezdődő magazinműsorában akár ezt is alaposabban kielemezhetik.

Szóval, mi azt láttuk, hogy a szlovén beálló, Blagotinsek nem a kapu felé mozog, hanem inkább visszalép, majd a félpályára ad egy passzt.

Amivel azt is vállalja a Veszprém, hogy passzív lesz a játéka, viszont teljesen széthúzza riválisa védőfalát.

Hogy a játék tudatos, arra bizonyíték:

egészen az utolsó pillanatig nem mozdul a sarokból Manaszkov.

A másik szélső, Gajic is a végletekig kivár.

A meccs 27. percében ugyanezt a visszajátszást megcsinálják, akkor azonban a gyors rohanás és a gól nem jött össze belőle.

Ez már most is egy hatékony fegyver, ha pedig még csiszolnak rajta és még gyorsabbak lesznek, akkor még ütősebb lesz.

Hiszen mint láthatjuk a videón: 15:08-kor kerül Lékai kezébe a labda, 15:14-kor pedig már a kapuban van. Mindezt passzív jelzés alatt, amikor minden átadásnak és mozdulatnak dupla jelentősége van.

Kellett a gólhoz persze egy jó és váratlan csel az egyébként is bombaformában lévő Lékaitól, aki vezeti a góllövőlistát. A meccs után azt mondta, hogy az átmeneti visszavonulás tudatos támadás volt, ez a típusú a lefordulás a védőjéről viszont improvizáció. A már említett másik támadást, amelyik nem végződött góllal, ugyanerre a kaptafára húzták fel.

Érdekes ennek a helyzetnek a lélektana, mert a védekező csapat óhatatlanul már érzi a vérszagot, hogy mindjárt az övék a labda, belelkesednek a kiszorított helyzettől, ám mindez csak csali, mert az ellencsapás villámgyorsan jöhet. Bebesko edző mozdulatain is látszik, hogy többre számított, labdaszerzésre.

Amíg ilyen gyors, jól cselező és kritikus helyzetben is jól passzoló irányítója van a Veszprémnek, addig ez egy kíméletlen fegyver. Pláne, hogy Nagy is pontosan passzolt, és Gajic tudta, mi következik, és be is fejezte a lehetőséget.

A veszprémiek a következő körben a Kiellel játszanak, utána mennek ahhoz a Kielcéhez, amelyik Celjében és Bresztben is kikapott. Vranjes csapata mindkét idegenbeli találkozót hozta.