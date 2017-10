Melyik volt Nagy László nagybetűs meccse?

Nagy László bal hüvelykujja eltörött a Kiel elleni BL-meccsen vasárnap, ezért 5-6 hetes pihenő vár rá, a PSG elleni novemberi hazai meccsen talán már a pályán lehet.

Miután bejelentette visszavonulását a válogatottból, az esetről is beszélt a veszprémiek csapatkapitánya. Szerencsétlen mozdulat volt, miután érezte a fájdalmat, még visszatért az utolsó percekre.

Nagy eddig mind a négy győztes BL-meccsen rengeteg időt töltött a pályán, most viszont a norvég Tönnesenre és Ancsin Gáborra vár a feladat, hogy pótolják a Kielce ellen a hétvégén.

„Októberben gyakorta meg szoktam sérülni, sajnos ezt az évet sem úsztam meg. Tavaly is ekkor törött el a kézfejem. Abban bízom, nem kell megműteni az ujjam, és akkor a felépülésem sokkal gyorsabb lesz” - mondta Nagy.

Megkérdeztem tőle, melyik volt a nagybetűs meccse a válogatottban.

„Lőttem 11 gólt a németeknek az athéni olimpián, Dél-Korea ellen is egész jól elboldogultam 2004-ben, de nem ezekre szavazok, hanem

az Izland elleni nagy thrillerre a londoni olimpiáról.

Talán nem is okozok ezzel olyan nagy meglepetést. Kétszeri hosszabbítás és Fazekas védése, valamint Lékai Máté tartott életben bennünket. Nem is feltétlenül azért választom azt, mert jól vagy átlag felett játszottam, hanem mert soha akkora szeretetet nem kaptam a szurkolótábortól. Az tényleg egy felejthetetlen meccs volt nekünk, és azt hiszem, azoknak is, akik a helyszínen vagy a tévén nézték.

Olyan hatást és mámort talán egyszer sem váltottunk ki a szurkolókból, ezért szavazok arra a meccsre.

Nagy el tudja képzelni, hogy valamilyen szerepkörben ott legyen a 2018-as januári Európa-bajnokságon. Edzői képesítést pedig biztosan szerezni fog, szerződése 2019-ig a Telekom Veszprémhez köti, azt szeretné kitölteni.