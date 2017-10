Hatgólos Szeged-siker a kézi-BL-ben

A MOL-Pick Szeged hat góllal nyert a lengyel Wisla Plock otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája szerdai mérkőzésén. A magyar csapat egy vereség és egy döntetlen mellett harmadszor nyert a csoportkörben.

Denis Buntic és Szergej Gorbok góljaival kezdődött a mérkőzés, ezért a házigazda lengyeleknek már a negyedik percben időt kellett kérniük (0-4). A horvát jobbátlövő, Buntic a folytatásban is kiválóan játszott, ő volt a vendégek vezére. Csapata a 12. percig szinte folyamatosan növelte előnyét (4-9), akkor viszont megtorpant.

A Wisla Plock nagy küzdelemben egyenlített (9-9), mert a szegedi lövések pontatlanabbá váltak, és a magyar válogatott kapus, Borbély Ádám helyére beállt Adam Morawski több bravúrt is bemutatott. Juan Carlos Pastor vezetőedző is kikérte első idejét, ez pedig átlendítette a holtponton a látogatókat, és a szünetig újra háromgólos előnyt alakítottak ki (12-15).

A szünet után Michal Daszek góljaival tartották magukat a lengyelek, de nem tudták csökkenteni a hátrányukat. Rövid időn belül Bodó Richárd és a brazil Thiagus Petrus is háromszor talált be, és lendületük a társaikra is átragadt, így az előző idényben BL-negyeddöntős Szeged ebben az időszakban tulajdonképpen eldöntötte a találkozót (17-23).

Mivel a magabiztos vezetés tudatában felszabadultan kézilabdáztak a vendégek, a hajrában már csak a különbség volt a kérdés. Mivel a lengyelek a végjátékban három gólt ledolgoztak a hátrányukból, a Szeged hat találattal győzött.

A hazaiak - és egyben a mezőny - legeredményesebb játékosa Michal Daszek volt hét góllal.

A szegediek november 5-én a német Rhein-Neckar Löwen ellen folytatják BL-szereplésüket.

Férfi BL, 5. forduló, A csoport:

Orlen Wisla Plock (lengyel) - MOL-Pick Szeged 27-33 (12-15)



a Szeged gólszerzői: Buntic 5, Balogh Zs., Gaber, Bodó, Sostaric 4-4, Källman, Thiagus Petrus, Skube 3-3, Gorbok 2, Bánhidi 1



Vasárnap játsszák:

A csoport:

Vive Kielce (lengyel)-Telekom Veszprém 19.00