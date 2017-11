A Győr képtelen hibázni a kézi-BL-ben

A címvédő Győri Audi ETO KC győzelemmel zárta a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörét. Az utolsó, hatodik fordulóban kilenc góllal verte a Brest Bretagne-t.

A Győr már korábban biztosította helyét a középdöntőben, így kedvező helyzetből várhatta a zárófordulót, még sok sérültje ellenére is. Tomori Zsuzsanna, a cseh Jana Knedlikova, a dán Anne Mette Hansen és a német Anja Althaus is sem játszhatott még, írja az MTI.

A győri Nora Mörk ellen védekeznek a Brest játékosai

A meccs elején háromszor is vezetett egy góllal a nullapontos francia csapat, de a Győr hamar átvette a vezetést és egyre nagyobb előnybe került, a szünetre már hat góllal vezetett a négy gólt szerzett Yvette Broch vezetésével.

A második félidőben is uralta a találkozót a Győr, amelyben több fiatal játékos is lehetőséget kapott a bizonyításra, és így is fölényes győzelemmel nyerte meg csoportját.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló, B csoport:

Győri Audi ETO KC-Brest Bretagne (francia) 26-17 (13-7)

A Győr gólszerzői: Broch 7, Mörk 5, Amorim 4, Pál, Groot, Görbicz 2-2, Puhalák, Oftedal, Bódi, Afentáler 1-1