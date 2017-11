A kígyótestű kézis lövése mindenkit váratlanul ért

A dán Lasse Möller nem volt elégedett a lövőerejével ezért tanult meg egy különleges dobást, amit néha kézilabdameccseken is megvillant.

A dán bajnokságban a hétvégi GOG–Aarhus-meccs első félidejének utolsó pillanataiban dobta el magát a kilencesről. Csípőből balra dőlt, kifacsart testtel még bal talpán is maradt, majd el is vetődött, miközben jobbra lőtt. A védők mellett utat is talált a labda, a pattintással ki is lőtte a hosszú alsó sarkot.

Möller még ifjúsági játékosként gyakorolta be ezt a mozdulatot, hogy ellensúlyozza a gyenge lövéseit. Ha a kapust kimozdítja a hajlékonyságot is igénylő vetődéssel, már jó eséllyel betalál. Persze a védők között is meg kell találni a rést.

A trükköt bajnokin még nem sokszor vette elő, azt mondta a dán TV2-nek, meg kell érezni a pillanatot. A mozdulatnak azért vannak veszélyei, az Aarhusnak dobott gól közben is megfájdult a nyaka.

A 31-24-es végeredményű bajnokin Möller kilenc gólt szerzett.