Be akart állni a világ legjobbja, de nem jött le senki

A PSG Magyarországon is legyőzte a Veszprémet (29-24) a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, és amikor már eldőlt a meccs, Mikkel Hansen akkor sem mehetett a pályára.

Levetette a melegítőjét három perccel a vége előtt, vagyis nem volt sérült. Biztosan be akart állni, az időkérésnél meg is beszélték, ott toporgott a vonal mellett, de akkor többen lettek volna a pályán, ha beszalad, így a kispadon kellett maradnia. Omeyer kapusnak kellett volna lemennie, hogy a dán beállhasson, de ő erről megfeledkezett.

Jött a következő támadás, Hansen akkor is szívesen ment volna - akkor már vélhetően Sagosennek kellett volna, hogy átadja a helyét -, de akkor sem futott le senki, utána pedig vége lett a meccsnek.

Az olimpiai bajnok dán átlövő 2022-ig meghosszabbította a szerződését, a norvég Sander Sagosen érkezésével azonban nem könnyű a helyzete. Hansent 2016-ban a világ legjobbjának választották.

A 22 éves norvég ugyanis természetesen mindig ott akar lenni a pályán is. Itt most, mivel nem kapott konkrét utasítást, hogy menjen le, és jól is ment neki a góllövés, a pályán maradt. A fotó azt bizonyítja, Hansen nem tűrte rosszul a helyzetet.

Az öltözőfolyosón már nem volt ennyire jókedvű, amikor arról faggatták, miért nem játszott, és csak annyit hajtogatott, az edző tudja, ő nem.

A 2016-os Final Fouron sokkal durcásabb volt, amikor lőtt hat gólt az elején, aztán lekapta Serdarusis edző, és elfelejtette visszaküldeni, a franciák pedig elbukták a meccset a Kielcével szemben.

A dán 2012-es érkezésekor a legnagyobb sztárnak számított a PSG-nél, és egyértelmű vezérnek, azt történt, amit ő jónak látott. A 2014-es Veszprém-PSG-n, amikor Császár be akart állni az utolsó pillanatokban hetest lőni a Veszprémnek, nem engedte.

