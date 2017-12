Nagyon mély gödörben a szegedi kézisek, újabb vereség a BL-ben

A Mol-Pick Szeged egy góllal 25-24-re kikapott a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében eddig nyeretlen Wisla Plocktól, írja az MTI.

A szurkolók eddig sem voltak elégedettek a csapatukkal a gyenge meccsek miatt (a bajnokságban is pontokat veszítettek), így a meccs elején a drukkerek tüntetőleg le is vették a mezüket, és tíz percig némák is maradtak. A meccs után pedig még mérgesebbek lehettek.

A Szeged a kezdés után csak rövid ideig tudott erőt mutatni, 2-0-s vezetés után már 3-6-re az ellenfél vezetett, a 12. percben már időt is kért Juan Carlos Pastor edző. A fordítás ezután sem sikerült, 12-14-re a Wisla nyerte a félidőt.

Balogh Zsolt, valamint az orosz Dmitrij Zsitnyikov irányításával 15-18 után előbb egyenlíteni, majd fordítani tudott a Szeged (22-19), mert szigorított a védekezésén, támadásban pedig ebben az időszakban minden összejött neki.

A Wisla azonban talpra állt, így a hajrában megint szoros volt az állás (22-22). A hazaiak ismét több lehetőséget kihagytak, Toledo kétszer is betalált, így a lengyelek 25-24-re vezettek, amikor - 56 másodperccel a vége előtt - Pastor ismét időt kért. Az utolsó támadásnál a Szeged eladat a labdát, így ismét vereséget szenvedett, október közepe óta immár ötödször.

A szegediek hat büntetőt dobtak és ezek közül négyet kihagytak. A Wisla Plocknak ez volt az első győzelme a BL csoportkörében a mostani idényben.

A mezőny legeredményesebb játékosa a brazil Toledo volt, aki 14 lövéséből hetet gólra váltott.

Férfi BL, 10. forduló, A csoport:

Mol-Pick Szeged - Orlen Wisla Plock (lengyel) 24-25 (12-14)

a Szeged gólszerzői: Balogh Zs. 6, Bodó 5, Zsitnyikov 4, Bánhidi 3, Källman, Gaber 2-2, Sostaric, Thiagus Petrus 1-1