A brazilok extázisban voltak, mire kiderült, hogy nem is nyertek

A női kézilabda-világbajnokság egyik nagy meglepetése az volt szombaton, hogy a 2013-ban aranyérmes Brazília nem tudta legyőzni Japánt. Igaz, a brazilok utolsó lövésük után úgy ünnepeltek, mintha nyertek volna.

Japán jól startolt, már a meccs elején háromgólos előnybe került. Nem is inogtak meg, a meccs háromnegyedében három-négy góllal vezettek. A brazilok azonban jól hajráztak, egy üres kapus góllal egyenlítettek az 59. percben. Az utolsó támadást is ők vezették, öt másodperccel a vége előtt szabaddobást kaptak a kilencesről. Nem végezték el túl gyorsan, de az átadás után egyből tüzelt a balátlövő. A hálóba is került a labda, a brazilok szerint a lefújás pillanatában.

Éppen ezért meg is ünnepelték a győzelmüket, a cserejátékosok is a pályára rohantak. Pedig a játékvezetők nem jelezték, hogy érvényes a gól, és rövid tanácskozás után arra is jutottak, hogy már lefújás után került a kapuba a labda, így 28-28 maradt a végeredmény.