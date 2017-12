Hiába a kapusbravúrok, elvesztettük a sorsdöntőnek ítélt meccset

"A svédek elleni mérkőzés sorsdöntő lesz minden szempontból"

- nyilatkozta a meccs előtt Pálinger Katalin, a válogatott egykori, legendás kapusa, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke. (Pálinger még itthon, az elutazás előtt azt mondta, jövőre várja a nagy eredményt, de már idén is kellemes meglepetésben bízik.)

Mintha csak ez a kijelentés nyomasztotta volna a magyar játékosokat, olyan görcsösen kezdték a meccset. Az elején például két hétméterest is kihagytunk, Görbicz Anita el sem találta a kaput, majd Kovacsics Anikó is elvétette.

Az volt a szerencsénk, hogy a svédeket is láthatóan nyomasztotta a tét, így ők is sok hibával kezdték a meccset, nem tudtak elhúzni.

Első félidő: Klivinyi góljai, Bíró bravúrjai

A magyar csapat meglepő felállásban kezdett. A kezdő csapatunkban ott volt a ferencvárosi Háfra Nomémi, aki a norvégok elleni vagány és nem mellesleg eredményes játékával vívta ki magának ezt a jogot. Kim Rasmussen másik húzása, hogy Kovacsics Anikót küldte a bal szélre Schatzl Nadine posztjára, átlövőben pedig az érdi Klivinyi Kingával kezdett.

Ez nagyon jó döntésnek bizonyult. Klivinyi csúcsformában kezdett, és négy gólt is vágott a svédeknek, így a félidő közepére sikerült kiegyenlíteni (7-7).

Klivinyin kívül ebben szintén nagy szerepe volt a jól működő védelemnek, elsősorban Bíró Blanka bravúrjainak. A 22 percben pontos statisztikát is mutattak, 43 százalékkal védett, de az egész félidő folyamán tartotta ezt a magas színvonalat. A svédek világsztárja, Isabel Gullden hetest is rontott ellene.

Az első félidő végén 8-10 volt az állás a svédeknek, és ekkor el is húzhattak volna, ugyanis egy emberhátrányos helyzetben becsúszott egy bosszantó figyelmetlenség, rosszul cseréltünk. Kettős emberhátrányba kerültünk, ám összeomlás helyett, ez plusz erőt adott, kiegyenlítettünk, így 11-11-gyel vonulhattak öltözőbe a játékosok.

Második félidő: Bíró bravúrjai, ötlettelen támadások

Számunkra borzasztóan kezdődött a második félidő. Gullden az első félidei pihenés után megkezdte a gólgyártást, lőtt rögtön két gólt. Eközben viszont nekünk semmi nem jött össze, annyira ötlet nélkül támadtunk, hogy hét perc alatt mindössze egy gólt sikerült összehozni (12-15).





7 Galéria: Magyarország-Svédország 22-25 Fotó: MB Media / Getty Images Hungary

Bíró kiváló védései tartották viszont a magyar csapatot, így a svédek végig csak 3-4 góllal tudtak elhúzni. Nem a védekezéssel volt tehát probléma, hanem a támadásokkal, régen játszott ilyen ötlettelenül és erőtlenül a magyar csapat. Görbiczéknek semmi nem jött össze, és az első félidőben jól játszó Klivinyi is elfáradt.



Négy gólt sikerült lőnünk negyedóra alatt, amikor ráadásul kettős emberhátrányba is kerültünk 16-20-nál. Szerencsére jöttek Bíró bravúrjai, még Gullden hetesét is kivédte a magyar kapus, ám ebből nem tudtunk erőt meríteni, Kovacsics még egy sima ziccert is elhibázott.



Tíz perc volt hátra, amikor egy nagy rohammal még meg lehetett volna fordítani a meccset. Ám csak Schatzl Nadine-on látszott az elszántság.

Először Schatzl szélről lőtt egy gólt, de rögtön jött a svéd válasz (18-21).

Majd Schatzl jött megint, gyönyörűen beejtette a kapuba a labdát, de megint Toft Hansen válaszolt (19-22)

Schatzl ezután lerohanásból szerzett gólt, de nem sikerült megint jól védekezni, és hiába hibázta el Gullden a hetest, a kipattanóból gólt lőtt (20-23).

Viszont már csak 3 és fél perc volt hátra. Mintha minden mindegy lenne, ezután Kovacsics és Görbicz is ellenállhatatlan erővel lőtt kapura. Sikerült is gólokat lőni, csak a svédek is jól céloztak, így a felzárkózás elmaradt.

25-22-es vereség lett a vége, ami azt jelenti: a magyarok két vereséggel, nem túl jó pozícióban várják a következő meccseket. Persze, számolni lehetett ezzel a forgatókönyvvel, de nem szabad, hogy a hangulatra átragadjon, hiszen eddig is tudtuk: a második három meccsen kell pontokat szerezni.

Ha tovább akarunk jutni, most már meg kell vernünk a cseheket és a lengyeleket is - csütörtökön valamint pénteken -, de persze előbb a kedden következő argentinokat.

Az a furcsa helyzet is előfordulhat, hogy három győzelemmel második lehet egy csapat, de ugyanennyivel negyedik is. Két győzelem is szerencsés esetben elég lehet, és ugyan megszoktuk, hogy szinte mindegyik nagy versenyen számolgatnunk kell, ezt most szívesen megspórolnánk.

"A svédek elsősorban a gyors ellentámadásaik végén szerzett találataiknak köszönhetik a győzelmüket. Túlságosan sok könnyű gólt engedtünk nekik, ők pedig kihasználták ezt" - nyilatkozta Kim Rasmussen, a magyar válogatott kapitánya a meccs után. Hozzátette, a magyarok visszafutásaival többször is probléma volt, és más hibákat is vétettek szoros állásnál.

Rasmussen hangsúlyozta, a csereként beálló játékosok nem tudtak hozzátenni a csapat teljesítményéhez, nem kerültek helyzetbe, nem szereztek gólokat, márpedig egy meccset nem lehet ugyanazokkal az emberekkel végigjátszani. Kiemelte, hogy a svédek kapusa, Johanna Bundsen remekül védett, nem véletlenül lett a mezőny legjobbja.

„Visszarendeződési hibák miatt könnyű gólokat kaptunk. Rossz csere, rossz befutás, ezt nem engedhetjük meg magunknak egy komoly ellenféllel szemben, mert láttuk, hogy megbünteti. Nem sikerült gyors indítások után könnyű gólokat szereznünk, nekik viszont igen" – értékelt Görbicz Anita.

"Nagyon nehéz mérkőzés volt, ez a két pont nagyon értékes lett volna. A norvégok elleni meccshez képest egyértelműen előreléptünk" - nyilatkozta a csapat egyik legjobbja, Bíró Bblanka, a Ferencváros kapusa. Elismerte, hogy - a döntetlen állásról indult - második félidő elején mintha az öltözőben ragadtak volna, gondjaik voltak a visszarendeződéssel. "Az így kialakult előnyüket a svédek meg tudták tartani a végéig, mi pedig csak futottunk az eredmény után. Amikor közelebb kerülhettünk volna, megint jött egy kisebb hiba" - emlékezett Bíró.

Svédország-Magyarország 25-22 (11-11)

Bietigheim-Bissingen, 3800 néző, v.: Ku, Li (dél-koreaiak)

Lövések/gólok: 49/25 (51%), illetve 44/22 (50%)

Gólok hétméteresből: 10/5, illetve 5/3

Kiállítások: 6, illetve 14 perc

Magyarország: Bíró - Kovacsics 3, Klivinyi 5, Kisfaludy, Szekeres, Háfra 2, Bódi. Cserék: Görbicz 3, Kovács A. 4, Schatzl 5, Mayer, Lukács, Szöllősi-Zácsik, Tóth G.

Csehország-Lengyelország 29-25 (12-15)

Argentína–Norvégia 21–36 (13-18)

Az állás: 1. Norvégia 4 pont (66-43), 2. Csehország 4 (57-47), 3. Svédország 2 (55-55), 4. Lengyelország 2 (58-59), 5. Magyarország 0 (44-55), 6. Argentína 0 (43-64)

Csoportkör, 2. forduló:

A csoport, Trier:

Franciaország-Angola 26-19 (11-10)

Románia-Szlovénia 31-28 (14-14)

Paraguay–Spanyolország 15–32 (6-16

Az állás: 1. Spanyolország 4 pont (60-39), 2. Románia 4 (60-45), 3. Franciaország 2 (49-43), 4. Szlovénia 2 (52-54), 5. Angola 0 (43-54), 6. Paraguay 0 (32-61)

C csoport, Oldenburg:

Oroszország-Montenegró 28-24 (15-12)

Brazília-Tunézia 23-22 (10-13)

Japán–Dánia 18–32 (5-16)

Az állás: 1. Oroszország 4 pont, 2. Brazília 3, 3. Dánia 2 (56-49), 4. Montenegró 2 (55-52), 5. Japán 1, 6. Tunézia 0

D csoport, Lipcse:

Hollandia-Kína 40-15 (20-9)

Szerbia-Kamerun 34-21 (20-9)

Dél-Korea–Németország 18–23 (10–11)

Az állás: 1. Szerbia 4 pont (77-44), 2. Németország 4 (51-33), 3. Hollandia 2 (62-39), 4. Koreai Köztársaság 2 (42-45), 5. Kamerun 0 (36-62), 6. Kína 0 (38-83)

Borítókép: Bíró Blanka. Fotó: Lukasz Laskowski / PressFocus / MB Media / Getty Images Hungary.