18 góllal hoztuk a kötelező vb-győzelmet

Két nehéz ellenfél és vereség után kedden a legkellemesebb rivális jött a magyar női kézilabda-válogatottnak, és Argentína ellen nem is maradt el a kötelező győzelem.

Tíz percig nem vezettünk, addig Janurik védéseit – mivel kétszer voltunk emberhátrányban, szükség is volt rá - jegyezhettünk fel leginkább, 4-3 után viszont folyamatosan nőtt a különbség.

A magyar kapus tartotta jó formáját, Kisfaludy két pontos védekezés után célba vette az üres kaput, és be is talált.

Az argentinok a kapus levitelével próbálták létszámfölénybe kerülni, de csikorgott a játékuk. Nálunk viszont Kovács Anna és Zácsik is megtalálta az utat a kapuig, ők eddig nem villogtak. Klivinyi a svédek ellen már eredményes volt, most is volt olyan szakasza az első félidőben, amikor nagyon élt.

Görbicznek pattintása, alsó lövése is a kapuban landolt – nem volt rontott lövése -, és beállóból Mayer sem hibázott, az első góljait lőtte.

A 18-7-es félidei vezetés hűen tükrözte a játék képét.

Háfra és Lukács góljaival kezdődött a második félidő, aztán néhányszor nem zárt a magyar védelem - nem volt meg a kívánt sebesség -, Rasmussen pedig 20-10-nél időt kért.

A 46. percre visszaállt a 11 gólos különbség (24-13), a védekező specialista Szekeres Klára is megszerezte első gólját, miután végigrohant a pályán.

Schatzl és Lukács is gyors indítást fejezett be, ez talán jó jel lehet a lengyelek és csehek ellen, amikor nagy szükség lesz erre a játékelemre. Kovács Anna passzcselei és lövései élményszámba mentek, neki is bele kellene jönnie a játékba.

Az argentinok 10 percen át nem lőttek gólt a hajrá előtt, a végeredmény így 33-15 lett, az utolsó ellőti magyar gólt Háfra a jobb felsőbe zúdította, az utolsó Szekeresé volt, az üres kapu közepébe rakta.

A meccs embere Janurik Kinga lett, aki 49 százalékos teljesítménnyel fejezte be azt a meccset, amikor végig a pályán volt.

A továbbjutás a már említett lengyel és cseh meccsen dől el, ha mindkettőt hozzuk garantáltan ott leszünk a hatos csoport legjobb négy csapata között. Ha csak az egyiket, akkor nem a saját kezünkben lesz a sorsunk.

A mai párosítás: Svédország-Csehország, Lengyelország-Norvégia.

