Győzelemmel és önbizalommal várjuk a kiesés szakaszt

A németországi női kézilabda-világbajnokság utolsó csoportmeccse az eddigi eredmények miatt a magyar és a cseh válogatottnak is tét nélküli lett. Már az is kiderült a meccs előtt, hogy a magyarok, ha kikapnak, akkor a románokkal találkoznak a nyolcaddöntőben. Nem így lesz, a csehek játszanak a győri edző, Ambros Martín csapatával.

Görbicz Anita kisebb sérülése miatt ezt a meccset nem vállalta, támadásban és védekezésben is szűkültek ezzel a lehetőségeink.

A mieink kezdtek, és a dán kapitány, Kim Rasmussen majdnem egy tiszta Fradi-sort küldött csatába. Kovacsics irányított, Zácsik és Háfra volt a két átlövő, Schatzl és Lukács volt a két szélső, beállóban Kisfaludy volt a kakukktojás, ő ugyanis siófoki.

Zácsik góljával kezdődött, és az első félidőben őt lehetett leginkább dicsérni, mert bátran vállalkozott, és jó százalékkal át is lőtte a falat. A csehektől Luzumova hasonló jó százalékkal tüzelt, mégsem kizárólag a lövőpárbajukról szólt az első félidő.

Kettős emberhátrányba kerültünk ugyanis, amikor a csehek elléptek, és a 21. percben 11-7-re vezettek.

12 Fotó: MB Media / Getty Images Hungary Galéria: Két vereség után három győzelemmel fejezte be a csoportját Magyarország (Fotó: MB Media / Getty Images Hungary)

Akkor azonban varázsütésre megváltozott a mieink játéka – Jerabikova már nem tudott könnyen átlőni, mert odaértek a védők -, és egy hatgólos rohammal átvettük az irányítást. Janurik a kapuban jelentős támogatást adott ehhez.

Nézzük azonban a gólszerzőket: Zácsik két gólja mellett Bódi háromszor volt eredményes a szélről. És amikor már tartottak Zácsiktól, akkor tökéletesen játszotta meg Mészáros Reát – a védekezés vele sokkal masszívabb és pörgősebb lett -, aki két fontos góllal tette hozzá a magáét ebben a szakaszban.

13-11 után kicsit összezavarodtak a csehek, hetest is hibáztak a félidő végéig, messze nem volt olyan átütő a játékuk, mint kezdéskor.

És amikor már Bódira már figyeltek, akkor a másik oldalra, Schatzlhoz fordítottuk át a játékot, és a játékrész két utolsó gólját ő szerezte.

17-14-nél jött a szünet.

A második félidőre Bíró Blanka állt a kapuba, hetes- és ziccervédéssel mutatkozott be, és miután akkor éppen kettős hátrányban voltunk, jobbkor nem is jöhetett volna a parádéja.

Klivinyi a másik oldalon előbb átlövésből, majd pörgetett labdával találta meg az utat a kapuig. Az egyik legszebb gólja volt a meccsnek.

19-15-re nőtt a különbség, de ezt az előnyt sikerült gyorsan eladni, a 41. percre már 21-21 lett, Jerabikovát nem lehetett akkor tájt hatástalanítani.

A cseh cserekapus, Kudlackova is jól szállt be a játékba, és kicsit kapkodóvá is vált a támadójátékunk.

Így lendültünk tovább

Háfra lökte tovább a csapatot, miután Szucsánszki kiállítást harcolt ki. Bódi pedig most egy újabb lövésfajtával iratkozott fel a gólszerzők közé. Zácsik olyan erővel lőtt a jobb felsőbe, hogy majdnem kárt tett a kapuban. Bíró hetest fogott, a következő támadásnál Zácsikra kiléptek, így hát kihagyhatatlan helyzetbe hozta Kisfaludyt beállóban.

Egy pillanat alatt így lett 25-21.

Az utolsó 10 percre kimaradó hetesekkel és 26-23-mal fordultak a csapatok, ebből a kényelmesnek nem mondható előnyből kellett lehozni a meccset.

Két könnyű cseh gól után Szucsánszki betört és bedobta, Kovacsics ugyanzon a pontot támadta az ellenfél falát, és ugyanott találta meg a rést.

29-26-tal kezdődött az utolsó két perc, ekkor már kicsit kihagyott a koncentráció, 30-29 lett a vége.

Románia játszik Csehországgal a nyolcaddöntőben, a mieink a francia, szlovén és spanyol hármasból kapnak ellenfelet, könnyen lehet, hogy a franciákat.

Unalmas volt az étkezés is, örülnek, hogy más városba mennek

"Zűrös volt a végjáték, gyorsan történtek az események, de a lényeg a két pont megszerzése, és az, hogy a továbbjutással az első célunkat teljesítettük" - nyilatkozta a lefújás után a magyar válogatott dán edzője. Hozzátette, ahogyan minden meccsen, ezúttal is nagyszerűen küzdöttek a játékosai, és az összpontosítással sem volt probléma, a kiállítások száma viszont nagyon magas volt.

"Hét nap alatt öt meccset játszottunk, a lányok érthetően fáradtak, egyre inkább fogy az oxigén a fejükben, és az enyémben is, ezért egyre nagyobb szükség van a frissítésre" - fogalmazott. Hozzátette, reméli, hogy a csapatkapitány Görbicz Anita - akit a csehek ellen kisebb sérülése miatt pihentettek - pályára léphet a nyolcaddöntőben.

A magyar Lipcsében játssza a nyolcaddöntőt, az ellenfél kilétére pénteken 22 óra körül derül fény. Rasmussen elárulta, azért is örül, hogy más városba költöznek, mert nagyon unalmas az étkezésük, ugyanis ugyanazokat az ételeket kapják a szállodában az érkezésük óta. A magyar küldöttség szombat délelőtt autóbusszal utazik Lipcsébe, a szövetségazért ezt a megoldást választotta, mert a helyi szervezők által biztosított repülőgép rendkívül korán indul.

A mezőny legjobbjának választott Bódi Bernadett szerint azért, mert az ötödik meccsről van szó: "Talán már nincs is olyan csapat a mezőnyben, amely ne lenne fáradt, de természetesen nem ezzel foglalkozunk. Úgy érzem, végig mi uraltuk a játékot, és a szerencse is mellénk állt. A csehek is nagyon jól küzdöttek, de mi is"

"Tudtuk jól, hogy oda kell figyelni a csehek gyors indításaira, az elején mégis túlságosan sok gólt kaptunk ilyen akciókból. Bízom benne, hogy a következő találkozón jobb lesz a visszarendeződésünk. Ezzel a szívvel és ezzel a fejjel a nyolc közé kerülhetünk" - szögezte le.

"Tizenheten vagyunk, mindenki fontos a keretben, és akkor tudunk jól együttműködni, ha védekezésben és támadásban is csapatként funkcionálunk, betartjuk a taktikát és szívvel-lélekkel küzdünk. Persze, hibák még ebben az esetben is becsúszhatnak" - mondta Bódi.

"Nagyon örülök, hogy az utóbbi három mérkőzésünket megnyertük, ez önbizalmat adhat a következő feladat előtt. Nagyon várom már azt a meccset, nagyon fontos lesz számunkra" - közölte.

Eredmény, 5. (utolsó) forduló, B csoport:

Magyarország-Csehország 30-29 (17-14)

Bietigheim-Bissingen, 3800 néző, v.: Christiansen, Hansen (dánok)

Lövések/gólok: 50/30, illetve 58/29

Gólok hétméteresből: 5/3, illetve 6/2

Kiállítások: 14, illetve 4 perc

Magyarország: Janurik - Lukács, Háfra 2, Kisfaludy 2, Kovacsics 3, Szöllősi-Zácsik 5, Schatzl 3. Cserék: Kovács A. 3, Szekeres, Mayer, Klivinyi 2, Szucsánszki 1, Mészáros 2, Bódi 7, Bíró.

