Egyetlen gól lőtt, de az a kézi-vb legtrükkösebbje lett

A cseh Veronika Malá egyetlen gólt dobott Norvégia ellen a női kézilabda-világbajnokság csoportmeccsén, de jó eséllyel ez lesz az egész torna legbravúrosabb találata.

A norvégok nem spóroltak, elég gyorsan átrohantak a cseheken is, már az első félidő vége felé tízgólos előnybe kerültek Csehországgal szemben. A meccs 26. percében a csehek próbálták leindítani a nehezen visszarendeződő norvégokat.

Eh, ahora sí les dejo el gol de Veronica Mala. 👏🏽👏🏽👏🏽🇨🇿 pic.twitter.com/8b0HPaxdk3 — Laura Agena (@flotadora) 2017. december 7.

A balszélső Malá sprintelt is, de egy kicsit magasra sikerült Petra Manakova indítása. Malá a kapunak háttal felugorva mégis elcsípte, és még a levegőben el is lőtte a labdát, ami be is ment a meglepett Katrin Lunde, a torna egyik legjobb kapusa mellett.

A szélső elárulta, hogy edzésen gyakorolta ezt a lövést, de közönség előtt még sosem sikerült neki. A repertoárjában van még néhány trükk, és a Youtube-csatornáját elnézve, még képes lehet néhány meglepetésre.

A csehek végül 34-16-ra kaptak ki. Pénteken 18 órától a magyar válogatottal játszik Csehország. Magyarország különösebb teher nélkül játszhat, ha kikap, akkor is továbbjut. A csoport harmadik helyéhez pedig már egy döntetlen is elég.