A szélső sem értette, miért gól a lövése

Némi zavarodottságot okozott, hogy a női kézilabda-világbajnokság svéd-dán negyeddöntőjének első félideje 13-12-vel zárult, de a második félidő 13-11-ről indult.

Az első félidő utolsó percében a dán Maria Fisker balszélsőként faragta egygólosra a svédek előnyét. Legalábbis az eredményjelző tábla a csarnokban és a tv-közvetítésben is ezt mutatta.

A gól után a svédek támadtak, de már nem találtak be, maradt a 13-12. De ez sem sokáig. A lefújás után a svédek edzője azonnal odament az egyik bíróhoz, hogy tisztázza, mi is volt az utolsó gólnál. Kiderült, a bírók nem adták meg a találatot, mert Fisker belépett a hatosra. Ezt a dán szélső is érezhette, ezért is nézett fel furcsán az eredményjelzőre. Valószínűleg az eredményjelzőt kezelők hibáztak, akik nem vették észre a bírók jelzését.

A meccset Svédország 26-23-re nyerte, az elődöntőben a magyarokat a nyolcaddöntőben kiejtő Franciaországgal játszik majd.

A szerdai negyeddöntők: