Erre a meccsre vártunk: kiütöttük az olimpiai bajnokot

A magyar férfi kézilabda-válogatott a fehéroroszok elleni váratlan vereség után nem a svédekkel, hanem az olimpiai bajnok dánokkal találkozott a nyolcaddöntőben.

A két válogatott a vb előtti utolsó felkészülési tornán találkozott egymással, akkor a félidőben kettővel (10-8) vezetett a magyar társulat, de végül hárommal (21-24) kikapott.

Nagy László sérülése rendbe jött, ezért Xavi Sabaté természetesen benevezte erre az összecsapásra is.

A magyar csapat kiválóan kezdett, 4-1-re ellépett, és a 10. percre 5-2-es előnyt mutatott az eredményjelző. Bodó Richárd bátran és pontosan próbálkozott, és kétszer is eredményes volt, míg Mikkel Hansen ekkor még csak egy gólra volt képes.

A dánok egyébként legnagyobb sztárjaikat pihentették a két utolsó csoportmeccsre, és abban bízhattunk, hogy előnyünkre lehet, ha kiesnek a ritmusból. (Később kiderült, így is lett.)

Nagy László első góljával 6-4-ra alakította az állást, ekkor volt bent először a csapatkapitány támadásban. (Még a németek ellen sérült meg, az első meccsen, 11 napja) Nem volt igazán jó a lövése, de mivel egy kicsit beleértek, Landin nem tudott hárítani.

8 Galéria: Magyarország-Dánia kézi-vb nyolcaddöntő Fotó: Philippe Desmazes / AFP

Az első negyedóra végére Nagy indítását Juhász belőtte – ez volt a kényszerszélső második találata -, ezért 7-4-re vezettünk, a dánok pedig időt kértek. A dánok izlandi kapitánya, Gudmundsson 2012-ben veszített ellenünk, és most még egyszer.

Gyors gólváltás után – Lékai és Sondergaard - Nagy Lászlót leküldték a bírók, a hetest értékesítette Hansen, majd akcióból is pontos volt.

Dzsamali kapufája után Hansen egyenlített: 8-8. Lékai passzív jelzés alatt lőtt fontos gólt, Mortensen válaszolt rá, Dzsamaliéra és Ancsin bombáira újra Hansen. A legjobb dán játékos tartotta ekkora a csapatát. (11-11)

Lékai a saját térfeléről észrevette, hogy Landin az indításra számít egy labdaszerzés után, ezért a kapuba pattintott. (Ez volt a meccs gólja.)

A dán egyenlítés után Ancsin pazarul kilőtte a bal alsót – a Kiel ellen szinte tökéletesen lőtt Landinnak, ezt a lövést, mintha arról a BL-meccsről szedte volna elő -, egy vitatható kiállítás után Mortensen mellélőtt, így az első félidőben a rivális egyszer sem vezetett.

Második félidő

A fordulás után Balogh szép gólt lőtt, ám mivel Mikler nem ért vissza a kapuba – emberhátrányban kezdtük a második félidőt -, nem sokáig maradt kétgólos az előnyünk.

Balogh viszont passzív jelzés alatt megtalálta az utat a rövid alsóba, erre a dánok szélről feleltek, Landin azonban kifogta Juhász büntetőjét.

A 41. percre 19-16 lett, Dzsamali óriási gólt lőtt, a dánok kétségbeesésükben felvállalták a létszámfölényes támadást, de Mikler védett, és miután Landin ziccert fogott, a támadásból sem lett gól, ekkor látszott először, hogy a dánok tartanak tőlünk.

Balogh viszont megtalálta a rést a rövid saroknál, ami 4 gólos vezetést jelentett. (20-16)

Amikor az 5 gólos vezetésért támadtunk, Svan elvitte a labdát, és be is fejezte a támadást. Mindkét kapus nagyot fogott, Dzsamali viszont a blokkal együtt betalált, ekkor negyedóra volt hátra, időt is kértek. (21-17)

Az utolsó tíz percre, vagyis a meccs legfontosabb szakaszára 22-19-cel fordultunk rá, amikor Sabaté időt kért.

Lékaié volt a következő magyar gól, de olyan, hogy alig hihettünk a szemünknek. Lékai passz helyett kapura lőtt, Landinnak esélye sem volt, a kapus ekkor le is ment, nem bírta tovább, hogy nem találkozik a labdával.

Ekkor mintha kicsit mintha elhitte volna a válogatott, ennek már vége, mert egyenlítettek, és amikor négy perc volt hátra, akkor is 24-24 volt az állás.

8 Galéria: Magyarország-Dánia kézi-vb nyolcaddöntő Fotó: Philippe Desmazes / AFP

Balogh passzív jelzése alatt lőtt megint csodás gólt - fel sem ugrott, test mellett talált be -, Mikler viszont egy támadás alatt két óriási bravúrt mutatott be.

Császár Green védése után másodszorra bevágta, így az tolsó perc két gólos magyar előnnyel kezdődött.

Hansen belőtte, Sabate időt kért. 22 másodperc volt ekkor hátra. Császár került utoljára ziccerbe, és befejezte. (27-25)

Kedden Norvégia következik.

Magyarország-Dánia 27-25 (12-13)

Albertville, 6300 néző, v.: Bualluka, Henisszi (tunéziaiak)

lövések/gólok: 50/27 (54%), illetve 47/25 (53%)

gólok hétméteresből: 2/0, illetve 1/1

kiállítások: 6, illetve 2 perc



Magyarország:

Mikler - Harsányi 1, Ligetvári, Császár 2, Bodó 3, Nagy L. 1, Juhász 4. Cserék: Fazekas (kapus), Zubai, Lékai 6, Balogh Zs. 4, Jamali 4, Bánhidi, Szöllősi, Ancsin 2