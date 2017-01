Volt egy terület, amit magyar nyert a kézi-vb-n

Vasárnap este a házigazda franciák sikerével véget ért a férfi kézilabda világbajnokság, Magyarország a hetedik helyen végzett.

Arra nem volt esély, hogy magyar játékos bekerüljön a vb legjobb csapatába, mert a középső posztokat uralták a norvégok és a franciák, a szélről pedig nem voltunk veszélyesek.

Így nézett ki a topcsapat:

Vincent Gerrard (kapus)

Kristian Björnsen (jobbszélső, norvég)

Nedim Remili (jobbátlövő, francia)

Domagoj Duvnjak (irányító, horvát)

Bjarne Myrhol (beálló, norvég)

Sander Sagosen (átlövő)

Jerry Tollbring (szélső, svéd)

A legjobb játékosnak a szintén francia Nikola Karabaticot választották meg.

Hogy a 34 éves beálló, a 11 éve Veszprémben is megforduló Bjarne Myrhol bekerült az elitbe, a formája alapján nem meglepetés. Pedig már nem a Bundesligából érkezett, hanem a Skjern játékosa, de hogy még nem járt el felette az idő, azt bebizonyította.

Az akciógólok statisztikájában ugyanis 42 találatig jutott. Björnsent előzte meg kettővel. A gólkirály Kiril Lazarov lett, aki természetesen a heteseket is lőtte a macedónoknak.

A vb viszont a 20 éves Sagosen nagy kiugrását hozta, jövőre vele a PSG még ütősebb lesz, nem mintha gyenge lenne, ezt testközelből érezhette a Veszprém, miután Magyarországon is nyerni tudott a francia sztárcsapat.

Juhász Ádám nevét is megismerhette az ország, sőt, talán egy kicsit a világ szakemberei is, hiszen ő lett a legjobb labdaszerző hármas holtversenyben. A két kieli Duvnjak, Ekberg mellett és ő is nyolc labdát lopott el. Mivel Ekberg és Juhász is csak hét meccset játszhatott, meccsenként legalább egyet. Duvnjak 9 meccsen hozta össze a nyolcat.