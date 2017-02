A Győr bármelyik NB I.-es kéziklubnak ad kölcsön játékost

A nyáron csatlakozik a bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatához Anne Mette Hansen, a dán válogatott jobbátlövője, írja az MTI.

A Köbenhavntól érkező 22 éves játékos hároméves szerződést írt alá. „Ez a világ egyik, ha nem a legjobb csapata. Nagyon örültem a megkeresésnek, sok jót hallottam a győri szurkolókról. Alig várom már, hogy pályára léphessek, biztosan fantasztikus élmény lesz" - mondta videóüzenetében a 2013-ban világbajnoki bronzérmes, 2012-ben junior-világbajnok átlövő.

Az eseményen bejelentették, hogy Görbicz Anita két évvel meghosszabbította az idény végén lejáró szerződését, és újabb egy évig marad a válogatott kapusa, Kiss Éva.

„Számomra Győr, és az Audi ETO egyet jelent a családdal. Nem gondolkoztam sokat a folytatáson, hiszen azt már korábban is elmondtam, hogy legalább két évet még érzek magamban. Örülök, hogy sikerült megegyeznem csapatommal a folytatásról. Motivált vagyok, sikerre éhes, csakúgy, mint az egész csapat. Célom, hogy továbbra is a legjobbak legyünk, és minden fronton sikeresek az idei és a következő szezonokban is" - nyilatkozta Görbicz Anita.

A klubigazgató Bartha Csaba arról is beszélt, hogy sokszor támadják őket, miért nincs több magyar játékosuk. Bartha elmondta, hogy elsősorban az eredményesség miatt igazolnak ennyi külföldi kézist. A magyar kézilabdázásnak azért megpróbálnak segíteni. „A bajnokság vége felé szerveznénk a városban egy szakmai konferenciát, és minden NB I.-es klubnak felajánljuk az általunk nem foglalkoztatott magyar kézilabdázókat kölcsönadásra. Mindenki felé nyitottak vagyunk, mert a magyar kézilabda érdeke szerintünk is az lenne, hogy ők játéklehetőséget kapjanak. Az utánpótlásra hatalmas hangsúlyt fektetünk továbbra is, a 16-17 éves fiataljaink közül a legjobbak a világ legjobbjaival készülhetnek, valamint a BL-ben és a bajnokságban is pályára léphetnek.” – idézi Barthát a Nemzeti Sport Online.