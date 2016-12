Miért nem dönti már meg senki a 100 pontos rekordot?

December elején kevesebb, mint fél óra alatt hatvan pontot dobott a Golden State Warriors-kosaras Klay Thompson, és amilyen formában volt, lehet, hogy a nyolcvanat is összehozta volna, ha végig a pályán maradt. Ehelyett leültették, mert akkora előnye volt már a tavalyi döntős Warriorsnak. Akkor sokan elégedetlenkedtek, hogy ilyen helyzetben miért kell lecserélni egy játékost, holott rekordokat is dönthetne, de a helyzet és rekordokat dönteni nem ilyen egyszerű.

Az egyetlen meccsen szerzett pontok csúcsát a legendás Wilt Chamberlain tartja száz ponttal, mögötte az idén visszavonult Kobe Bryant a második nyolcvaneggyel. Ezek olyan teljesítmények, amiket valószínűleg már senki nem fog felülmúlni. Több okból sem.

Pedig fel lehetne hozni ellenérvként, hogy a kosárlabda a hatvanas évek óta jelentős változáson ment át, egyrészt bevezették a hárompontost, másrészt az NBA-ben a bíráskodás is inkább a támadójátékot segíti már.

Ám a játék sem olyan nyitott már, mint Chamberlainék idejében, amikor még rengeteg pontgazdag mérkőzés volt. A csapatok jóval kevesebb támadást vezetnek, mint például a hatvanas években, és ezt a statisztikák is alátámasztják:

amíg a 61-62-es idényben átlagosan 126,2 támadásuk volt egy kosármeccsen, addig ez ötven évvel később átlagban 93 környékén volt,

- derül ki az Analytics Game statisztikáiból. A mostani idényben a Phoenix Suns vezeti a statisztikát 107-tel, míg a Curryvel, Duranttel felálló Golden State Warriorsnál ez a mutató 104.

És az egyéni teljesítmények is azt igazolják, hogy manapság már jóval nehezebb ilyen számokat produkálni, mert az elmúlt 25 évben mindössze két játékos jutott hetven pont fölé: Kobe Bryant és David Robinson. Utóbbi a San Antonio Spursben dobott 71-et még 1994-ben, Kobe-nak 2006-van volt a 81 pontos meccse. Michael Jordan legjobbja 69 volt még 1990-ben.

Wilt Chamberlain százpontos rekordjával kapcsolatban sokan elfelejtik azt is, hogy magasan kilógott az akkori NBA-mezőnyből. 213 centijével és 125 kilójával kiemelkedő fizikuma volt.

A Grantland írta az egyik elemzésében, hogy úgy nézett ki, mintha egy All American egyetemi kosarast összeeresztettek volna néhány középiskolás fiúval. Manapság már leginkább fizikális, nagydarab játékosok uralják a játékot, és ebben a tekintetben keményebb is lett az NBA is, vagyis a drabális kosarasok sem lógnak ki annyira, de pont ezért a terhelés is más.

Pláne, hogy a csapatok szezononként még mindig 82 mérkőzést játszanak az alapszakaszban, ami óriási fizikális megterhelést jelent, ráadásul többször előfordul, hogy egymást követő estéken is pályára lépnek, ezért óvniuk kell a legjobbjaikat. Pláne az olyan helyzetben nem éri meg kockáztatni, amikor már nagyjából meg is nyerték a mérkőzést.

De nem csak ezeken múlik. Az NBA korábbi sztárja, George Gervin mondta egyszer azt, hogy ha valaki rengeteg pontot szerez egy meccsen, az nem is fizikailag viseli meg igazán, hanem mentálisan, egyszerűen leszívja az ember agyát a folyamatos koncentráció. „Egy százpontos rekordot megdönteni, na az meg pláne megterhelő mentálisan” - mondta.

Egy mérkőzésen szerzett legtöbb pont az NBA-ben 1. Wilt Chamberlain - 100 pont - 1962. március 2. (New York Knicks-Phildelphia Warriors) 2. Kobe Bryant - 81 pont - 2006. január 22. (Los Angeles Lakers-Toronto Raptors) 3. Wilt Chamberlain - 78 pont - 1962. december 8. (Philadelphia Warriors-Los Angeles Lakers) 4. David Thomspon - 73 pont - 1978. április 9. (Denver Nuggets-Detroit Pistons) 5. Wilt Chamberlain - 73 pont - 1962. november 16. (San Francisco Warriors-New York Knicks)

És van egy olyan tényező is, hogy a csapatok manapság már csak büszkeségből sem engednének egyetlen játékost száz pont közelébe, inkább folyamatosan faltolnák vagy ráállítanának több embert védekezésben. Már Kobe 81 pontos meccse után is értetlenkedtek a szakértők, hogyan engedhette meg ezt a Raptors.

Bryantről azért érdemes tudni, hogy nem egy önzetlen játékos volt, és utolsó mérkőzésén is hatvan pontot szerzett, mert mindent elvállalt. De nézzük meg azt a két mérkőzést, ami a mai napig megközelíthetetlen.

A százpontos rekordot Wilt Chamberlain 1962-ben állította be a Philadelphia Warriors kosarasaként egy New York Knicks elleni, 169-142-es győzelem alkalmával. Pedig az elején még nem úgy nézett ki, hogy kiemelkedő meccse lesz. Oké, az első két negyed után 41 ponttal állt, de mivel többször jutott már hatvan pont fölé, senki nem dobta el az agyát. Aztán a harmadik negyedben lehetett már sejteni, hogy egész komoly meccse lesz, mert annak ellenére zárta a negyedet 69 pontnál, hogy a legtöbbször ketten-hárman védekeztek ellene. Kilenc pontra volt az egyéni rekordjától.

Az utolsó negyedben a Philadelphia tudatosan ráment arra, hogy Chamberlainnek minél több pontja legyen, de nyolc perccel a meccs vége előtt még 25 hiányzott neki. Innentől minden passzt ő kapott, és a közönség is egyfolytában azt skandálta, hogy passzoljatok Wiltnek. Kicsit későn kapcsolt a Knicks és taktikát váltott: minden egyes ellenfelüket szándékosan faltolták, kivéve Chamberlaint. Lelassítani sikerült csak, de néhány sikeres mezőnypróbálkozással egyre közelebb került a százhoz. Az utolsó két perc már tényleg arról szólt, hogy meglegyen neki a három számjegyű pontszám, mert hiába rontott el egymás után több mezőnypróbálkozást, ahogy a csapattársak megszerezték a lepattanót, rögtön ment vissza neki a labda. Végül negyvenhat másodperccel a vége előtt összejött a száz pont, a nézők pedig berohantak a pályára ünnepelni.

Kobe Bryant a második az örökranglistán a már említett nyolcvaneggyel. Néhány héttel a rekordja előtt egy Dallas elleni meccsen a Los Angeles Lakers-edző Phil Jackson edző kérésére egy asszisztens ment oda az akkor 60 pontnál járó Bryanthez, hogy megkérdezze, nem akar-e 70 pontot szerezni, mert visszaküldené a pályára. Bryant nem akart többet vállalni, azt mondta, majd akkor játszik, ha igazán szükség lesz rá. Az asszisztens ideges lett, mivel csak nagyon kevés kosaras tud 70 pontot szerezni egy meccsen, nem értette, legjobbjuk miért nem próbálja meg.

Kobe három héttel később a Toronto Raptors ellen 81 pontot dobott. A meccs szünetében még csak 26-nál járt, és a csapatnak sem ment igazán, minden téren akadozott a játék. A második félidőben aztán Kobe nagyon beindult és egymaga cipelte a hátán a csapatot. A harmadik negyedben még 13 pontos hátrányban voltak, de a sztárjuk előbb 27 majd, 28 pontot szerzett a negyedekben, és végül 122-106-ra nyertek. Amíg Bryant 60 százalékosan dobott mezőnyből a meccsen, az összes többi csapattárs mutatója 33 volt.

Ha nem is az NBA-ben, de például az amerikai egyetemi bajnokságban találunk olyan egyéni teljesítményt, amivel Chamberlain 100 pontját is lepipálták. Négy éve a harmadosztályban kosarazó Jack Taylor egy 179-104-es meccsen 138 pontot dobott, amire Kobe Bryant is csak annyit mondott, hogy elmebeteg dolog. Később Taylornak egy 108 pontos meccse is volt, de azon se vitték túlzásba a védekezést a csapatok.