Westbrook kiborult, lezavarták a pályáról a bírók

Az Oklahoma City Thunder tizenhat pontos hátrányban volt a Memphis Grizzlies ellen péntek hajnalban az NBA-ben, részben ezért is volt ideges a tripla-dupla-gyáros Russell Westbrook, aki a harmadik negyedben kezdett el hevesen reklamálni az egyik bírónak.

A játékvezető nem díjazta a dolgot, úgyhogy adott egy technikait Westbrooknak. Na ettől még inkább berágott az OKC-sztár, és mondta tovább a magáét, úgyhogy megkapta a második technikait is, ami azt jelentette, hogy vége a meccsének.

Még lefelé menet is reklamált, bár az is igaz, hogy a játékvezető is túlreagálta egy kicsit a dolgot. Westbrooknak ez volt pályafutása negyedik kiállítása. Amíg a pályán volt huszonegy pontot és öt blokkot jegyzett, de a kiválása után nagyon simán ki is kapott az Oklahoma City, a Memphis 114-80-ra ütötte ki őket.

Westbrook a mérkőzés után sem hagyta annyiban a történteket, azt mondta, rengeteg technikait kap dumálásért, és lassan semmit nem mondhat, miközben szétverik a pályán. "Nem úgy bánnak velem a bírók, mint bármelyik másik kosarassal, és ez nagyon zavar" - mondta.

Az Oklahoma City kosarasa emberfelettit megy eddig ebben az alapszakaszban, a napokban jegyezte szezonbeli tizenötödik tripla-dupláját.