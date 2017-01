Láb közötti passz még nem volt ilyen sima

A bullsos Jimmy Butler és a rocketes James Harden is nagyot játszott hétfőn az NBA-ben, előbbi egyéni csúcsától egy ponttal elmaradva, 52 pontot dobva segítette győzelemhez csapatát a Charlotte Hornets ellen, utóbbi pedig sorban harmadik tripla-dupláját szerezte, most épp a Wizards ellen. Tripla-duplázott Draymond Green is a Golden State Warriorsban, ez pedig garancia a győzelemre, a tavalyi döntős ugyanis 16-0-s mérleget tudhat magáénak, amikor Green tripla-dupláig jut.

Harden és a Rockets ugyan nagyon jó volt, mégis, a meccs és a játéknap egyik legszebb mozdulata az ellenfél Wizardsé volt: John Wall egy újabb, eddigi talán legsimább láb közötti asszisztjával hozta játékba Marcin Gortatot egy zsákolásra.

Butlerre visszatérve, idén ő már a nyolcadik játékos lett, aki 50 pont fölött zárt egy meccsen, előtte Harden, Isaiah Thomas, DeMarcus Cousins, Anthony Davis, a tripla-dupla-király Russell Westbrook, a hárompontosokat szóró Klay Thompson, illetve pont a hétfőn remek cselt bemutató John Wall csinálta már meg.

Ezzel beállították a rekordot, 1990-ben és 2016-ban is ennyien mentek 50 pont felé. Mivel idén még hátra van a szezon több mint fele, ez a rekord elég könnyen megdőlhet.

Eredmények