A gonosz zseni arra is ráveszi az ellenfelet, hogy rossz palánkot védjen

Kosárlabdában ritkán látni új trükköket, de ha valaki kitalál valami egyedit, az általában nagyot szól. A női egyetemi bajnokságban játszó Louisville Cardinals vezetőedzője, Jeff Walz most pont ezt tette, egyúttal bizonyította, hogy a világ egyik leggonoszabb zsenije, amikor sikerült elérnie, hogy az ellenfél rossz palánkot kezdjen el védeni.

A Louisville a harmadik negyed kezdetén, vagyis a szünet után vetette be a nagy átverést. „Akkor találtam ki, hogy ezt csináljuk, amikor láttam, hogy hol melegítenek a Duke játékosai a félidő kezdete előtt ” – mondta el a meccs után Walz, aki szándékosan a másik térfélre küldte át három játékosát, ezzel elhitetve, hogy arra az oldalra fognak majd támadni. A Duke-játékosok velük tartottak, fel is álltak védekezésre, várva, hogy a felezővonalnál bedobott labdával majd meginduljon feléjük a Louisville.

Itt jött a hatalmas meglepetés, Briahanna Jackson ugyanis pont az ellenkező irányba indult meg a labdával, a világ legkönnyebb kosaráért, hiszen teljesen üresen mehetett a két pontért. A trükk még a kommentátorokat is megtréfálta, nekik is kellett pár másodperc, hogy kibogozzák, mi is történt.

A meccs után a Duke-játékos Lexie Brown elmondta, hogy nem értették, miért nevetgélnek a Louisville játékosai a kezdés előtt, aztán gyorsan az arcukra fagyott a mosoly.

A nagy trükk így is kevés volt, a Duke hatalmasat hajrázott a negyedik negyedben, és végül 58-55-re nyert, Walz viszont így is örökre emlékezeteset alkotott csapatával.