Westbrook: hét meccs, hat tripla-dupla

Russell Westbrook, az Oklahoma City Thunder sztárja egész egyszerűen nem bír leállni, a legutóbbi hét meccsén hat tripla-duplát szerzett, ezzel karrierje 60. ilyen statisztikai mutatóját érte el, így megelőzte az örök rangsorban Larry Birdöt. Westbrook 27 pontot, 12 lepattanót és 10 asszisztot hozott össze, természetesen megint ő volt csapata legjobbja a New Orleans Pelicans elleni 114-105-ös győzelem során.

Westbrook 46 meccs után továbbra is tripla-duplát átlagol a szezonban, eddig teljes idényre ez csak egyetlen embernek sikerült az NBA-ben, Oscar Robertsonnak.

Ha számokban nem is, emberi teljesítményben legalább ekkorát alkotott a Memphis Grizzlies-kosaras Vince Carter, aki még éppen hogy 39 évesen hozott össze elképesztő kosarat. Vinsanity január 26-án ünnepli 40. születésnapját, vagyis a szerdai meccsen még pont 39 volt csak, amikor megcsinálta ezt a 360 fokos fordulatos őrületet, ami után újragondoltuk az életünket.

A címvédő Cleveland Cavaliersről viszont nem mondhatunk túl jókat, LeBron Jamesék ugyanis a legutóbbi nyolc meccsükből hatot elvesztettek, és bár még így is stabilan vezetik a keleti főcsoportot, azért látható, hogy nincs minden rendben náluk. Szerencséjükre nemsokára jön az All-Star hétvége (február 19-én lesz az All-Star-meccs), amikor a keret nagyobb része szusszanhat kicsit, és rendezhetik a soraikat.

A rossz széria rendesen feldühítette LeBront, aki a hétfői vereség kiosztotta a csapattársait, emiatt a vezetőség be is hívta egy kis elbeszélgetésre. James azt kifogásolta, hogy bár a kezdősor erős, de a cserék nem túl minőségiek a csapatban, így pedig biztosan nem lesz majd esélyük a címvédésre. A mítingen állítólag mindent elsimítottak, a játékuk viszont még így sem javult.

James több hete hangoztatja, hogy legalább egy minőségi csereirányító kellene a keretbe. Ha nem is erre a posztra, de a New York Knicks felajánlott nekik egy szupersztárt: Carmelo Anthonyt adták volna oda Kevin Love helyett, de a Cavaliers elutasította az ajánlatot, hiszen Melo nem fért volna be a csapatrendszerükbe.

Eredmények

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers 105-98

Dallas Mavericks-New York Knicks 103-95

Chicago Bulls-Atlanta Hawks 114-119

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers 109-114

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors 101-99

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 105-114

Charlotte Hornets-Golden State Warriors 103-113

Boston Celtics-Houston Rockets 120-109

Brooklyn Nets-Miami Heat 106-109

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings 112-116 - hosszabbítás után