Csak félig ember, ezért bírja még 40 évesen

Az NBA legidősebb embere nem úgy viselkedik, mint az NBA legidősebb embere. Vince Carter 1998 óta kosarazik az amerikai profi kosárbajnokságban, a napokban negyvenéves lett, amit egy olyan megmozdulással ünnepelt, ami még harmincévesen is elismerést vált ki.

360 fokos fordulatból szerzett kosarat, ezt egyáltalán nem könnyű kivitelezni, pláne közel húsz év terhelés után. Tavalyelőtt a még aktív Kobe Bryanttől is megőrült mindenki, amikor az alapszakasz közepén zsákolt egyet, pedig Kobe csak 37 éves volt.

Carter nemcsak a zsákolásairól marad emlékezetes, amikor visszavonul, hanem azért is, mert sokat változott az évek során. Az ESPN jegyezte meg róla, hogy manapság már nem, az a "félig ember, félig csoda", ahogy egykoron emlegették, de az antigravitációs képességei még mindig megvannak.

Az 1998-ban Golden State Warrior által első körben draftolt, majd Toronto Raptorsnak lepasszolt kosaras az első profi évében rögtön az év újonca lett, de akkor ismerte meg mindenki, amikor a 2000-es All Star-gálán a zsákolóversenyen szétrobbant miatta a csarnok. Carter később azt mesélte, úgy ment neki a versenynek, hogy akár a Holdig is fel tudna ugrani, szóval totál fel volt spanolva, aztán jött ez a zsákolás, amitől Shaq is eldobta az agyát a pálya szélén.

A tavaly visszavonult Kobe Bryant később azt nyilatkozta, hogy Carter volt minden idők egyik legjobb, ha nem a legjobb zsákoló játékosa, míg az NBA-ben tizenhét évet lehúzó Gary Payton szerint a zsákolóversenyek történetében nem is volt nála jobb induló.

Az év újonca és egy zsákolóbajnoki cím után 2000-es nyári olimpiára is elvitték Cartert, miután 25,7 pontot átlagolt élete második NBA-s idényében. Ott sem maradt el a show: a franciák elleni meccsen egy megszerzett labda után méterekről csinált egykezes zsákolást az ellenfél 218 centis centere, Frederic Weis fölött. A megmozdulást az olimpiák történetének egyik legjobb zsákolásaként szokták emlegetni, Franciaországban elnevezték Halálzsákolásnak a lapok.

A látványos zsákolások (ezekből az NBA szedett össze 40 korábban nem látottat a születésnapjára) mellett Carter strapabírása is egészen kivételes volt. Karrierje első tíz évében átlagosan 36-38 perceket töltött a pályán, és egy szezon kivételével mindig húsz pont fölött átlagolt ebben a periódusban.

Vince Carter Született: 1977. január 26. , magasság: 198 cm, súly: 100 kg Eddigi csapatai: Toronto Raptors (1998-2004

New Jersey Nets (2004-2009)

Orlando Magic (2009-2010)

Phoenix Suns (2010-2011)

Dallas Mavericks (2011-2014)

Memphis Grizzlies (2014 óta) Címei: 8-szoros All Star

Az év NBA-újonca (1999)

A zsákolóverseny győztese (2000)

Olimpiai bajnok (2000)

Közben sokat fejlődött a játéka is. Javult a hárompontosokban (már az NBA történetének 5. legjobb hárompontos-dobója, és közben lekörözte Jason Kiddet is), és egyre jobban ki tudta venni a részét a védekezésben is. A döntő pillanatokban is egyre többször volt a topon, 2003 és 2008 között, amikor a Raptosban és a Netsben kosarazott, összesen tizenhatszor döntött el meccset a pontjaival, ebben a periódusban csak LeBron James volt nála jobb ebben a kategóriában.

A mélypont a 2004-05-ös idényben jött, amikor a csapatnak sem ment a játék, és a pontátlaga is jóval gyengébb lett az előzőeknél, és a vezetőséggel sem jött már ki. Akkoriban megfogadta, hogy többé a büdös életben nem fog zsákolni.

Persze nem így lett, és a 15,9 pontátlagos szezon után a következőben már karrierje második legjobbját futotta 27,5-tel a Netsben, miután eltradelték. Ebből amúgy kisebb botrány lett, voltak olyan Toronto-szurkolók, akik a mezét égették, amikor ellenük játszott.

A zsákolások maradtak, igaz, nem olyan mennyiségben. 36 évesen elmondta, időnként azért vállalja még be, mert nagyon élvezi, csak az utóhatásokat is el kell viselni. Egy zsákolás után a földet érés az, ami leginkább megviseli a testet, az ízületeket is, Kobe Bryant is szenvedett sérülést így az utolsó éveiben.

Éppen ezért Carterről sem kell azt gondolni, hogy negyvenévesen minden meccsen szétzsákolja magát, ő röhögött a legjobban, amikor feltették neki a kérdést, hogy 40 évesen benevezne-e még a zsákolóversenyre.

Lehet, hogy tudnék még olyat csinálni, mint 2000-ben, de utána tuti kellene egy nap pihenő, hogy megismételjem.

Menne még egy pár dolog, de nem lenne elég, hogy megnyerjem a versenyt."

Mostani a csapata, a Memphis Grizzlies a hatodik a pályafutásában, és még ennyi idősen is képes a padról beállva faktor lenni: például csapata szezonnyitóján az utolsó negyedben ő védekezte le a pályáról a 21 éves Andrew Wigginst. Marc Gasol, aki együtt kosarazik vele a memphisieknél úgy véli, hogy mindig is Carter alkalmazkodókészsége volt, ami lenyűgözte őt. „Elment Dallasba, hogy egy más szerepkörben játsszon, de elfogadta, és idomult a helyzethez, sőt, jól is ment neki. Ez az ami igazán értékes benne, ahogy alkalmazkodik".

Carter első grizzlieses éve nem sikerült a legjobban, pályafutása leggyengébb számait hozta, amitől begőzölt, és inkább nem is ment el nyaralni, hanem a nyári edzőtáborban a próbájátékosokkal készült, hogy javítson a fitneszén.

Vince Carter napjainkban

Pedig azok után, hogy az év újoncának választották, és 2000-ben megnyerte a zsákolóversenyt, Carter nem nyert semmi nagyot az NBA-ben, csak a válogatottal lett olimpiai bajnok Sydney-ben. De ez nem vette el a motivációját, és miközben egy fizikálisabbá vált a játék, ott a topon tudott maradni.

Kérdés, hogy ennyi idősen meddig lehet még bírni. Az 1998-as draftosztályból nem ő az egyetlen aktív játékos, mert a nem sokkal utána draftolt Dirk Nowitzki és Paul Pierce is játszik még, de ők fiatalabbak is 1-2 évvel.

Tavaly szeptemberben azt mondta, hogy a huszadik NBA-szezonjára még mindenképpen maradni akar, és szeretne még azután is lehúzni egyet.

Furcsa, hogy én vagyok a legidősebb játékos, ennyi idő elment volna? Egy csomó kosaras, akivel együtt játszottam, azóta már szintet lépett. Szoktam is mondogatni a többieknek, nézzétek csak azt az edzőt az ellenfélnél. Na, ő a csapattársam volt, meg ő is. Elég hihetetlen."

Attól azonban még messze van, hogy ő legyen az NBA történetének legidősebb játékosa. Nat Hickey a negyvenes években negyvenöt évesen is játszott még, de az ismertebb nevekből Dikembe Mutombo negyvenkettő volt, amikor befejezte, és a legendás Kareem Abdul-Jabbar is ennyi idősen vonult vissza. Negyvenegy évesen fejezte be John Stockton és Karl Malone a legendák közül, őket még simán befoghatja Carter.



(források: Sportsnet, TheBigLead, NBA.com, ESPN)