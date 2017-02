Továbbra is a New York Knicks a legértékesebb klub az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) a Forbes magazin friss összeállítása szerint. A Knicks annak ellenére áll a szerdán közzétett lista élén 3,3 milliárd dollárra becsült értékével, hogy 2013 óta nem jutott be a rájátszásba. Az éllovas klub így is NBA-rekordot jelentő 141 millió dolláros profittal zárta az előző idényt, miközben a csapat rendkívül szerény, 32/50-es győzelmi mutatót ért el. A rangsor második helyén a Los Angeles Lakers áll 3 milliárd dollárral, míg a harmadik a legutóbb nagydöntős, 2015-ben pedig bajnok Golden State Warriors 2,6 milliárddal. A címvédő Cleveland Cavaliers 1,2 milliárdos értékkel a 11. A lap becslése szerint átlagosan kilenc százalékkal növekedett a klubok értéke az elmúlt egy évben. A Knicksé tíz százalékkal emelkedett. (MTI)