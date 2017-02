Három embert átugorva is lehet zsákolni

Nem volt valami nagy szám az NBA All Star-hétvégéjének zsákolóversenye, de azért az Indiana Pacers-kosaras Glenn Robinsonnak volt néhány látványos húzása, melyekkel be is húzta a zsákolókiráy címet.

Az Indiana Pacers huszonhárom éves kosarasától az volt a leglátványosabb, amikor csapattársa, Paul George, a Pacers-kabalája és egy indianai táncos fölött húzta be a labdát két kézzel, meg is kapta érte az ötven pontot.

Robinson egyébként a Phoenix Suns húszéves újoncát, Derrick Jones Jr.-t előzte meg a versenyen.