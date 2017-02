Curry inkább lefeküdt a Görög Szörnynek, mint hogy az megalázza

Az NBA All Star-gáláján megdőlt a pontrekord, a Nyugatban játszó Anthony Davis 52 ponttal zárta a meccset. Davis Wilt Chamberlaint előzte meg, aki 1962-ben 42 pontot szerzett a gálameccsen.

Az All Star-meccsen íratlan hagyomány, hogy lehetőleg annak a játékosnak kell MVP-nek lenni, aki otthon kosarazik. Idén ezt sikerült is elérni. A gálát a Pelicans csarnokában, New Orleans-ban tartották, ezért is tömték ki labdával Davist a csapattársai. Az MVP el is mondta, a társai azt akarták, hogy 50 pontig jusson. Ezt túl is teljesítette, a Nyugattal pedig 192-182-re verte a Keletet.

Az eredményből is látszik, hogy a védekezést mindkét csapat elfelejtette. Stephen Curry pedig konkrétan lefeküdt az ellenfélnek. Amikor a Giannis Antetokounmpo, a Görög Szörny egyedül vezette rá a labdát, inkább lehasalt, minthogy lezúzza zsákolás közben.

A sorsát azonban nem kerülhett el.