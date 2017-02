Láb között átbújva cselezett korábbi NBA-sztár

Jelenleg az NBA-be való visszatérésén dolgozik a liga történetének egyik legalacsonyabb játékosa, Nate Robinson, aki 175 centis magassága ellenére háromszor is volt a zsákolóverseny győztese. Utoljára 2015-ben, a New Orleans Pelicans csapatában játszott az NBA-ben, azóta megfordult Izraelben is, most pedig a Philadelphia 76ers fiókcsapatában, a Delaware 87ersben próbál meg formába lendülni.

Szombaton nem a remek formájának, sokkal inkább az alacsony termetének és egy cseles megoldásnak köszönhette, hogy a figyelem középpontjába került: egész egyszerűen fogta magát, és átbújt a rajta védekező 221 centis center, Walter "Edy" Tavares lábai között. Nem a labdát pattintotta át, majd szedte össze azt, hanem ő maga bújt át, amit azért nem minden nap látni.

Az persze már más kérdés, hogy Robinson nem tudta kosárral befejezni a támadást.

A 32 éves Robinson rövid ideig az NFL-be is megpróbált bekerülni, az nem jött neki össze, de talán pár meccs az NBA-ben még juthat neki. Vagy ha más nem, ilyen trükkökkel hosszabb ideig a Harlem Globetrotters is használni tudná.

via FTW