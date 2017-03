Westbrook újabb teljesítményére nincsenek szavak

Csak két meccset játszottak az NBA szerda hajnali játéknapján, de mind a kettőn hihetetlen karriercsúcsok születtek. A két főszereplő Russell Westbrook és Dirk Nowitzki.

Az Oklahoma City sztárja, Wetbrook karriercsúcsnak számító 58 pontot szórt a Portland ellen, de még ez is kevés volt a győzelemhez, a Trail Blazers öt ponttal nyert idegenben. Élete legtöbb pontját hozó meccse mellett még számos csúcsot állított be zseniális kosarazó sztár.

Russell Westbrook is too good in transition.



pic.twitter.com/2kShTZIyLm