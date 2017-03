Westbrook újabb szintre emelte a kosárlabdát

Nincs olyan Oklahoma City meccsnap, amikor ne Russell Westbrook kerülne a középpontba. Az NBA jelenlegi egyik legnagyobb ásza most nem azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy szezonbeli 34. tipla-dupláját szerezte (bár ez is egy nagyon fontos lépés volt karrierjében), hanem olyat varázsolt, amilyet még a legnagyobb kosárlabda szurkolók is csak ritkán látnak.

A Toronto elleni meccs második negyedében vezette fel a támadást, és úgy adott gólpasszt Victor Oladipónak, hogy a labdát egy kézzel, a hátrafelé futó Cory Jospeh lábai között tette át. Szegény Joseph egy pillanatra azt sem tudta, mi történik.

Visszatérve a tripla-duplára. Westbrook 24 pontot dobott ezúttal, volt 10 lepattanója és 16 asszisztja. Egyre közelebb kerül egy szenzációs csúcs megdöntéséhez. Az egy szezonban elért tripla-duplák rangsorát Oscar Robinson vezeti, aki még az 1961/1962-es szezonban jutott el 41-ig. Westbrooknak tehát még hetet kellene összehozni a Thunder hátralévő 14 meccsén. Nem lesz egyszerű.

A játéknap másik tripla-dupláját Marc Gasol érte el. A Memphis kosarasa 18 pontja mellett 10 lepattanót és 10 asszisztot termelt az Atlanta elleni győztes meccsen.

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder 102-123

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz 91-83

New York Knicks-Brooklyn Nets 110-121

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies 91-103

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers 129-114

Golden State Warriors-Orlando Magic 122-92