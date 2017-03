Szép dolog 40 pontot dobni, de a Lakersben ez sem elég

Nem lett annyira sima a Cleveland Cavaliers győzelme a Los Angeles Lakers ellen, mint azt remélték LeBron Jamesék: a hétfő hajnali meccset csak nagyon szorosan, 125-120-ra húzta be a tavalyi bajnok, mert az ellenfélnél D'Angelo Russell karrierje eddigi legjobbját hozta. Russell azután került vissza a Los Angeles-iek kezdőjébe, hogy Nick Young megsérült.

A Lakers huszonegy éves kosarasa negyven pontig jutott a mérkőzésen hat assziszt és két lepattanó mellett. A legnagyobb dicséret talán az volt neki, hogy LeBron is odavolt a játékától, azt mondta, hogy Russell egy különleges játékos, és nagyon elkapta a fonalat a mérkőzésen.

Na de, hogy a Lakersnek ne örüljön, a másik oldalon is voltak komoly teljesítmények: ott volt például Kyrie Irving, aki még Russellt is lepipálta, és negyvenhat pontnál állt meg. De LeBron James is harmincnégy pontot szerzett a Cavaliersben, ami az utolsó negyedben tizenegy pontos hátrányból kapaszkodott vissza, és nyerte meg végül a meccset.

A Lakers azért is van rossz helyzetben, mert legutóbbi öt meccsét egyaránt elvesztette, és ami még siralmasabb, hogy legutóbbi tizennégy mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni.