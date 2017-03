20 meccs eltiltás a volt teniszsztár NBA-klasszis fiának

Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajokságban (NBA) szereplő New York Knicks centere, Joakim Noah - a GS-győztes teniszező, Yannick Noah fia - húszmeccses eltiltást kapott tiltott szer használata miatt. Hivatalosan nem közölték, de füvezett.

A liga szombati bejelentése szerint a francia kosaras egyik doppingmintájában találtak illegális anyagot. Hivatalosan nem közölték, mivel bukott meg, annyit tudni, hogy valamilyen anyagból túl sok volt a szervezetében.

A 32 éves Eb-ezüstérmes, kétszeres All Star-válogatott kosárlabdázó térdsérülése miatt február 4. óta nem lépett pályára, és ebben a szezonban már nem is fog, hiszen a 27-45-ös győzelem-vereség mutatóval álló Knicksnek már csak 10 alapszakasz-mérkőzése van hátra. Az eltiltás így a következő idény elején is érvényben lesz.

Noah-t - aki tavaly nyáron igazolt a Chicago Bullsból a New York-i gárdához - 2014-ben az NBA legjobb védőjének választották. (MTI)