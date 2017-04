4 millió dollárt kap a rendőrök által megvert NBA-kosaras

Négymillió dolláros kártérítést kap a rendőrök által megvert Thabo Selofosha, az NBA-ben szereplő Atlanta Hawks kosarasa.

A svájci játékost 2015 áprilisában őrizetbe vették New Yorkban, és öt rendőr olyan durván bánt vele, hogy eltört a szárkapocscsontja, emiatt ki kellett hagynia a rájátszást. kosaras túlzott erőszak miatt perelte be a rendőrséget, és egy New York-i bíróság végül egyéves fizetését ítélte meg neki.

Sefolosha amúgy csapattársával, a macedón Pero Anticcsal és az Indiana Pacersben játszó Chris Copelanddel mulatott egy szórakozóhelyen. A bejáratnál Copelandet megszúrták, és kisebb sérülést szenvedett. A rendőrök a hatóság munkájának akadályozása miatt őrizetbe vették a két Hawks-játékost, az akciót egy járókelő rögzítette telefonjával. Az rendőrök agresszívan léptek fel, noha Sefolosha nem tanúsított ellenállást.

(MTI)