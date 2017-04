Felejtse el Curry-t, egy center az NBA triplakirálya

Nem sokan gondolnák, de az NBA alapszakaszában a legjobb hárompontos dobó nem Stephen Curry, Kyle Korver vagy Klay Thompson, hanem egy center lett. Az idényben csak a San Antonio Spurs játékosa, Pau Gasol ment ötven százalék fölé, miközben egy álomhatárt is áttört.

A 213 centiméter magas Gasol az alapszakasz utolsó meccsén a Utah Jazz ellen dobott 13 pontot és szedett 7 lepattanót, így abba a szűk elitbe került, amelyben a játékosok karrierjük során legalább 20 ezer pontot dobtak és 10 ezret lepattanóztak. A center az NBA történetének 18. ilyen játékosa, és minden valószínűség szerint ezzel biztosította is a helyét a Hírességek Csarnokában. A 18 kosarasból 14-en már ott vannak, a maradék hármat (Dirk Nowitzki, Tim Duncan, Kevin Garnett) pedig akkor fogják beiktatni, ha legalább öt év eltelik visszavonulásuk után.

A spanyol kosaras a 17. szezonját tölti az NBA-ben. A Memphisnél kezdte a karrierjét, ahonnan hét év után távozott az év újoncának is megválasztott center. Ezután a Los Angeles Lakershez csatlakozott, ahol a testvérével, Marccal együtt játszott. Hét év után megint váltott, két szezonra a Chicago Bullshoz került, majd nyáron a Spurshöz igazolt, ahol meg is tudott újulni.

Például soha korábban nem tudott ilyen jól hárompontost dobni. Center létére 56 triplája volt az alapszakaszban, 53,8 százalékos pontossággal dobott. És ezzel nem csak a szezonrekord az övé, hanem az abszolút csúcs is. Eddig Kyle Korver vezette a listát 53,6 százalékkal, amit még a Utah Jazz-zel érte el a 2009/10-es szezonban.

Persze Gasolt így sem lehet dobógépnek nevezni, nem is feladata, hogy sokszor támadjon távolról, de éppen elég kísérlete volt ahhoz (minimum 82 kell), hogy felkerüljön a legjobb tripladobók listájára. A Spurs-center 104-szer próbálkozott és 56-szor volt eredményes. Gasol pontosnak elég pontos, más nem is került ötven százalék fölé, de mennyiségben fel sem veheti a versenyt a hátvédekkel vagy kiscsatárokkal, amelyeknek legalább 300-400 kísérlete volt, de Stephen Curry még ennél is jobban tolta, összesen 789-szer próbálkozott, 324-szer be is talált.