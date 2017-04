Véget ért a legjobb, ami az NBA-vel történt

Egyetlen győzelemre futotta Russell Westbrook és az Oklahoma City Thunder erejéből a rájátszás első körében a Houston Rockets ellen, amely 4-1-es széria után jutott tovább a következő fordulóba. A Rockets James Harden vezetésével lényegében végig irányította a párharcot, egyedül azt a harmadik meccset vesztették el, amit néha pihenőként szoktak használni a 2-0-ra ellépő csapatok.

Ezzel véget ért az NBA legnagyobb csodája,

a tripla-dupla-csúcsokat döntő, az alapszakaszban és a rájátszásban is tripla-duplát átlagoló Russell Westbrook szezonja.

Schrödinger Westbrookja

A Thunder szezonjának, rájátszásának és a Rockets elleni ötödik meccsének ugyanaz volt az átka, ami az áldása is: maga Russell Westbrook, aki pontosan tudta, hogy bárkivel van a pályán, ő a legjobb játékos, ezért néha talán túl is vállalta magát. Ugyan a tripla-dupla-csúccsal igazolta, hogy nem öncélú statisztika-hajhászás volt, hiszen szinte mindig nyertek, amikor pontokban, asszisztokban és lepattanókban is 10 fölé ment.

Csakhogy erővel nem lehet végig bírni egy ilyen szezont, a Rockets ellen is ez látszott. Főleg az ötödik meccsen: a Thunder úgy kapott ki 105-99-re, hogy abban a hat percben, amiben Westbrook nem volt pályán, a Houston 27-9-re verte őket. Vagyis Westbrookkal 12 ponttal jobbak voltak, de Westbrook kicsinálta volna magát, ha 48 percet végig pályán tölt.

A Houston ezzel a második továbbjutó nyugaton a Portlandet kisöprő Golden State Warriors után. A másik két párharcban a Utah Jazz és a San Antonio Spurs lépett el 2-2-es állásról.

Eredmények, rájátszás, főcsoport-elődöntők, nyugati főcsoport

Los Angeles Clippers-Utah Jazz 92-96

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 3-2 a Utah javára.

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 105-99

A párharc végeredménye: 4-1 a Houston javára

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 116-103

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 3-2 a San Antonio javára.