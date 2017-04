Néha a cipő színén múlik minden az NBA-ben

Furcsa dolgok számítanak olykor egy NBA-meccsen, erre a Boston Celtics-játékos Isaiah Thomas példája is rámutatott szerdán, az irányítónak ugyanis cipő- és fejpántcsere kellett ahhoz, hogy igazán formába tudjon lendülni.

A meccset még zöld fejpánttal, fehér cipőben kezdte meg, majd a félidőben mindkettőt feketére cserélte, amitől be is indult: amíg az első két negyedben 7 pontja volt, és alig ment neki a dobás nem büntetőből, hiszen öt kísérletéből csak egy volt jó, az is a második negyed utolsó percében ment be. A ruhacsere viszont mindent megoldott, a szünet után 17 pontot dobott, 12 dobásából 5 volt jó mezőnyből.

A cipőcsere nem újdonság nála, tavaly is eljátszotta már ezt, akkor azt mondta, hogy a másik párban valahogy nem volt elég kosár, valószínűleg most is ezt érezte.

Persze néhol az is segítette a Celticset, hogy a bullsos Dwyane Wade a világon semmi energiát nem pazarolt a védekezésre, pedig ilyen könnyű lepattanókat szerezhetett volna.

A Celtics a 108-97-es győzelmével előnybe került, igaz, a hatodik meccset idegenben, Chicagóban kell majd lejátszaniuk. 3-2-re lépett el a párharcban a Washington Wizards is, ők 103-99-re verték az Atlanta Hawksot.

Eredmények, rájátszás, főcsoport-negyeddöntők, kelet

Boston Celtics-Chicago Bulls 108-97

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3-2 a Boston javára.

Washington Wizards-Atlanta Hawks 103-99

Az állás: 3-2 a Washington javára.