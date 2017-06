Hangát már az NBA-ben látják

Hanga Ádámról megjelentek olyan hírek, hogy az NBA-s San Antonio Spursnél folytatja, bár sok konkrétumot még az Eurohoops szakportál sem tudott mondani. Az viszont biztos, hogy Hanga szerződése lejárt a spanyol Baskonia Vitoriánál, és a játékos is úgy érzi, eljött az ideje az NBA-nek.

A magyar kosaras élete legerősebb szezonján van túl, egyértelműen ő volt csapata vezére az egyik legjobb európai bajnokságban. Erősségét a megszerzett címek is jelzik, az Euroliga legjobb védőjének választották, és az alapszakasz után a spanyol bajnokság legjobb ötösébe is beszavazták.

Az idényben 10,5 pontot és 4,4 lepattanót átlagolt a játékos, de úgy tartják, hogy hasznosságát nem adják vissza a statisztikák. A mostani idényénél nem lehet jobb bizonyíték, hogy megérett az NBA-re, de a 2011-es draftja óta az őt folyamatosan figyelő Spurs még nem biztos, hogy elviszi. Igaz, az NBA-csapatnál várhatóak mozgások, van jó pár idősebb játékosa, Manu Ginobiliről is úgy tartják, hogy abbahagyja.

A Spurs szándékairól nem lehet tudni, de Hangát több csapat is figyeli Európában is, a Barcelona és a Real Madrid, de a bajnokságban éppen a Baskoniát legyőző, a bajnoki címért a Reallal játszó Valencia is ajánlatot tehet a játékosért. Hétfőn Hanga ügynöke, Lóránt András tárgyalt is a Valencia sportigazgatójával, Chehu Muleróval a Superdeporte híre szerint.