Olimpiai szám lesz a 3x3-as kosárlabda

Hivatalosan is bekerült az olimpiai programba a 3x3-as kosárlabda, jelentette be pénteken a NOB, vagyis a következő, 2020-as nyári olimpián Tokióban már kétféle kosárlabda is lesz a sportágak között.

A 3x3-as kosár a legnépszerűbb utcai sportág, áll a NOB közleményében, amely azt is kiemeli, hogy mivel nem túl helyigényes a sportág, lényegében bárhol meg lehet rendezni – a fallabda is hasonlóval kampányol az olimpiai szereplésért –, bevásárlóközpontokban, utcán, fedett helyen, kosárcsarnokban, vagy bármilyen ikonikus látványosság mellett megtartható.

A kosárlabda 3x3-as formája a 2010-es ifjúsági olimpián mutatkozott be a NOB keretén belül, az intenzitása, illetve az ehhez szükséges ügyességi szint miatt nincsenek tradicionális húzónemzetek, a 2020-as első olimpiai eseményen is bárki nyerhet.