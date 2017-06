Kemény védekezéssel iktatnák ki az ukránok sztárját

Stefan Svitek szövetségi kapitány csapatvédekezéssel állítaná meg az ukránok legjobbját, Alina Jagupovát a magyar válogatott válogatott hétfői csoportmérkőzésén Királyváradon (Hradec Kralove) a női kosárlabda Európa-bajnokság harmadik fordulójában.

A magyar csapat már biztosan továbbjutott a legjobb 12 közé, de mivel a százszázalékos spanyolok a zárókörben várhatóan legyőzik a nyeretlen házigazdákat, az egy-egy győzelemmel és vereséggel álló magyarok és ukránok összecsapása dönt majd az A csoport második és harmadik helyéről, amely egyben a nyolcaddöntős részvételt jelenti.

Az ukránok vezére a cseheknek 21, a spanyoloknak 23 pontot dobott úgy, hogy csak öt-öt percet pihent, és utóbbi meccsen ő gyűjtötte csapatából a legtöbb lepattanót és gólpasszt is. A 25 éves Jagupováról ugyancsak sokat elárul, hogy idén francia bajnoki címre vezette a Lille-t, a 2015-ös magyar-román rendezésű Eb-n pedig 29,3 pontos átlagot ért el.

„Keményen és egymásnak besegítve fogunk védekezni rajta" – mondta az MTI-nek a vasárnapi szünnapon Stefan Svitek, hozzátéve, bíznak abban, hogy a spanyolok elleni mérkőzéshez hasonlóan Jagupova elfárad a harmadik-negyedik negyedre. Vasárnap délelőtt szabad program van a csapatnak, délután másfél órás edzés lesz, majd a vacsora előtt taktikai megbeszélés következik videózással.

Ha a magyarok legyőzik az ukránokat, akkor várhatóan másodikként, ha nem, akkor harmadikként zárnak az A csoportban. Előbbi esetben a számítások szerint a B csoportban harmadik szlovákok jönnek a keddi nyolcaddöntőben, akiket nemrég felkészülési meccsen kétszer is sikerült nagy különbséggel legyőzni. Csoportharmadikként viszont valószínűleg az olasz együttes lesz az ellenfél, amelynek játékerejét jelzi, hogy szombaton mindössze egy ponttal kapott ki a végső diadalra is esélyesnek tartott törököktől. „A papírforma alapján jobb lenne a szlovákokkal találkozni, de náluk is kijöhet az Eb-n egy extra dobóforma" – fogalmazott Stefan Svitek.