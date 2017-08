Magyar a Barcelonában, leigazolták Hanga Ádámot

A Barcelona mégis le tudta szerződtetni Hanga Ádámot, akiért a nyár közepén egyszer már tettek ajánlatot a Saski Baskoniának, ám akkor Hanga eddigi csapata élt az opciós jogával, és megtartotta a magyar válogatott játékost. A Barcelona ennek ellenére nem adta fel, és hosszas alkudozás végén végül megvették, bár a nyár legelején rövid ideig úgy tűnt, hogy végre bekerül a San Antonio Spursbe, és újra lesz magyar kosaras az NBA-ben.

A kedd délutáni bejelentésen Hanga menedzsere elmondta, ez a spanyol kosárbajnokságban az év igazolása. Elég sokat elmond az ügyről, hogy Hanga megszerzésén hat hetet dolgozott a Barcelona, és ez leginkább a magyar játékos tehetségének és személyiségének szólt, ritkán fordul elő egy magyar sportolóval, hogy egy ekkora klub ennyit foglalkozik vele.

„Július elején derült ki, hogy idén nem jön össze az NBA. Üzleti alapon döntött a Spurs, a Sacramentót otthagyó Rudy Gayt harmadannyiért tudta megszerezni, akinek már volt is tapasztalata a franchise-ban, míg Ádámnak zéró. Ádám csak a San Antonión keresztül tud belépni az NBA-ba. Ugyan volt két NBA-s klub, amelyik elcserélhette volna a játékjogát, de nem tudtak olyan ellentételezést kínálni, amelyik megfelelt volna a Spursnek." – mondta Lóránt András, a játékos menedzsere.

Hanga sokáig óvatosan fogalmazott az NBA-vel kapcsolatban, de idén már elég határozottan kijelentette, hogy ott akar játszani.

„Eljutottunk odáig, hogy már van szavam, de kicsit fura, hogy még most is mindenki az NBA-ről kérdez, mintha beárnyékolná azt, hogy egy világbrandhez csatlakoztam. Nekem volt a legnehezebb megélni, hogy nem jött össze, azt kérdeztem magamtól, mit csináltam rosszul. Most félre is rakom az NBA-t, ha majd eljön az ideje, akkor foglalkozom vele. Most a legszebb éveim jöhetnek a Barcelonában, erre kell koncentrálnom. Olyan ez mint a futballban, aki kosarazik, az egyszer szeretne a Real Madridban vagy a Barcelonában játszani. Hiába vannak más csapatoknál jobb fizetések, a brand még mindig nagyobb dolog." – mondta Hanga Ádám.

A Spursszel folytatott tárgyalások után vált céllá, hogy Hanga Spanyolországban maradjon, és a Barcelona kosarasa legyen. Ahová végül három évre írt alá. Lóránt elmondta, a játékos meg akart újulni, ezért is váltott csapatot. A Barcelona már tavaly is érdeklődött iránta. „Egy ilyen hírnevű klubnak ki mondaná azt, hogy, bocs, de nem érdekel" – mondta Lóránt, aki elárulta, nem a pénz volt a döntő a váltásában.

„Ki akartam mozdulni a komfortzónámból, és a legjobb döntés ez volt, hogy a Barcelonába mentem, ha már a Spurshöz nem sikerült. Vonz, hogy újra meg kell kedveltetnem magamat, hogy ki kell vívnom a csapaton belüli elismerést, hogy új tapasztalatokat szerezzek" – nyilatkozta Hanga.

Úgy véli, a Barcelonában is hasonló szerepkörben játszik majd, mint a Vitoriában, a csapattársai ellen már sokat játszott, tudja, mire számíthat tőlük. Azt mondta, csak az a kérdés, hogy csapatként hogyan tudnak együttműködni. „Azért jöttem ide, hogy bajnokságot és címeket szerezzek, és ha ahhoz az kell, hogy a padon üljek, azt is megteszem."

Hanga előző szezonjában nagyot futott, az Euroligában és a spanyol bajnokságban, ami értelemszerűen emelte az értékét. A hírek szerint Hangáé az Euroliga második legerősebb szerződése.

A most 28 éves Hangát 2011-ben még a fehérvári Albacomp játékosaként draftolta a San Antonio Spurs. Nyilvánvaló volt, hogy még nem áll készen az NBA-re, de egy újabb fokot lépett a karrierjében, 2011-ben a spanyol bajnokság egyik kiscsapatához, a Manresához került.

Gyorsan felvette a ritmust, ha nem is vált rögtön alapemberré, de már a legelső meccsein kiugróan szerepelt. A védekezőmunkáját már ekkor elkezdték javítani, kiderült, több poszton is játszatható (irányító, hátvéd, bedobó), és hozzászokhatott az agresszívabb játékstílushoz. Egy év alatt egészen jól beleerősödött a spanyol ligába, és egyre fontosabb embere lett csapatának is.

Azt is meg kellett tanulnia, hogy tőle nem feltétlenül pontokat, hanem az ellenfél játékának rombolását várják. A védőmunka nem annyira látványos eleme a kosárnak, de Hanga azért elég hamar megmutatta felfutásaival és alley-oopjaival, hogy szórakoztatni is tud. Sokszor választották megmozdulásait legszebb jelenetnek a bajnoki fordulókban.

A Spurs eközben persze folyamatosan figyelte Hangát, aki játéktudása mellett személyiségével is meggyőzte a klub vezetőit, hogy érdemes foglalkozni vele. Ezért is vehetett részt többször is a Spurs nyári táboraiban, ahol mindig finomítottak rajta valamit. És persze folyamatos elvárás volt tőle, hogy pakoljon magára izomtömeget.

A 2012/13-as bajnokság végén a Manresa kiesett, ezért is vált időszerűvé, hogy Hanga máshol folytassa. Az euroligás Laboral Kutxához került, de nyári térdműtétje és az abból való felépülése miatt hónapokra kiesett a játékból, nehéz helyzetből kellett újraépítenie magát. Télen viszont már magas szinten játszott, még keményebb ellenfelekkel küzdve az Euroligában is megmutathatta magát, és néhány villanása miatt is megjegyezhették a nevét.

A következő idényben az olasz bajnokságban szerepelt, a Laboral egy idényre kölcsönadta az Avellinónak. Hanga itt védekező specialistaként játszott, de kiélvezhette a szabadabb játékot is, miközben tekintélye is lett. 2015 tavaszán még a rájátszásra Spanyolországban is beszállt, de igazán csak a következő idényben futotta ki magát: az Euroligában és a bajnokságban is szintet lépett, utóbbiban az év legjobb védekező játékosának is megválasztották. Az újabb szezon előtt Hanga egy sikeres Eb-selejtezőt is teljesített, így Magyarországgal 18 év újra ott lesz egy világversenyen. (A következő hetekben.)

A magyar kosaras az időközben nevet változtatott Laboralban, vagyis a Saski Baskoniában is kivívta magának a megbecsülést, csapatkapitány lett, és a spanyol médiában is egyre ismertebbé vált. Játékban is tudott még egyet szintet ugrani: az Euroliga legjobb védőjévé választották, év végén a spanyol bajnokság kezdő ötösébe is beszavazták. Nem véletlen, hogy az egyik legjobb spanyol csapat, a Barcelona is meg akarta szerezni.

A legutóbb a 2013/14-es szezonban ligaleső, összesen 18-szoros bajnok, 23-szoros kupagyőztes, kétszeres Euroliga-győztes Barcelonában egyből fontos helye lesz, erre utal az is, hogy a spanyol lapok szerint 400 ezer eurót fizetett érte a Barca. Ráadásul Hanga fizetése sem lesz kicsi, három évre 7,5 millió eurót kap majd.

De a számait elnézve is a kezdőben a helye: tavaly 11,9 pontot, 4 lepattantót és 2,4 asszisztot átlagolt a spanyol bajnokságban, ezzel veri a Barcelona minden bedobójának és kiscsatárának mutatóit.

Hanga és a Barcelona pont a Baskonia ellen kezd majd a spanyol ligában. A játékos elmondta, van benne, némi revánsvágy, mert az első két évében azért nem volt minden egyértelmű a baszk klubjában.