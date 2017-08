Negyvennyolc éve várunk egy győzelemre

Amikor legutoljára Eb-n szerepelt a magyar válogatott, akkor még csak 16 csapatos volt a torna, 2011 óta már 24-es a mezőny, de hiába volt a bővítés, egymás után három Eb-re sem tudott kijutni a csapat.

2011-ben pótselejtezőn vérzett el, 2013-ra nem is volt igazi esélye a csoportjában, 2015-re pedig pár ponton múlt a kvalifikáció. Az utolsó selejtezőn 17 ponttal kellett volna legyőzni Csehországot, de csak 15 lett a különbség. A mostani Eb-re nem kellett nagyon számolgatni, az Ivkovics Sztojan által vezette csapat százszázalékos volt, oda-vissza verte Macedóniát, Nagy-Britaniát és Luxemburgot is. Szakértők szerint mentális gát szakadhatott fel, a válogatott magabiztosabbá vált, a kötelezően elvárt győzelmeknél sem görcsölt be.

Erre a nyugalomra most is nagy szükség lesz, az Eb C csoportjában nem mi vagyunk a favoritok, de két mérkőzés hozható. A magyarokkal együtt van a címvédő, NBA-játékosokkal kitömött a Spanyolország, a legutóbb kilencedik Horvátország, a két éve hetedik Csehország, Montenegró és a házigazda Románia.

Reálisan két győzelemmel számolhatunk, a pont a még nálunk is jobban kilógó, az Eb-kről 30 évig hiányzó románok és Csehország tűnik leginkább verhetőnek. A csehek ellen jó alap lehet a 2014-es győztes Eb-selejtező, Romániáról pedig sokat elmond, hogy a nemzetközi szövetség szubjektív listáján a leggyengébbnek tartják az Eb-mezőnyből. Már csak azért is, mert idén egyetlen meccset sem tudott európai csapat ellen nyerni.

A magyarok egyébként nem véletlenül vannak egy csoportban Romániával. Az idén négy városban (Isztambul, Helsinki, Tel-Aviv, Kolozsvár) rendezett Eb-n mindegyik házigazdának joga volt egy csapatot választani a csoportjába. A románok a jó partnerségre hivatkozva (a két ország együtt rendezett női Eb-t 2015-ben) választott minket, és persze arra is számítottak, hogy sok nézőt visz magával a válogatottunk is. A román-magyaron valószínűleg tele is lesz majd az 1500 fős magyar szektor. A többi meccsen ekkora érdeklődésre nem kell számítani, a hírek szerint nem nagyon hozta eddig lázba a románokat a hazai kosár-Eb, alig fogynak a jegyek, hiába lehet már akciósan is hozzájutni.

A magyarok menetrendje a C csoportban: szeptember 1.: Magyarország-Horvátország 14.00

szeptember 2.: Magyarország-Montenegró 14.00

szeptember 4.: Magyarország-Csehország 14.00

szeptember 5.: Magyarország-Románia 19.30

szeptember 7.: Magyarország-Spanyolország 16.15

A románokkal a negyedik körben játszanak a mieink, addigra már kiderül, hogy mire elég egy győzelem ellenük. A válogatott pénteken az éremesélyes horvátokkal kezd, majd Montenegro következik másnap. A kapitány nyilatkozataiból arra lehet következtetni, hogy ezeket a meccseket némiképp feladja a csapat, hogy a legfontosabb két mérkőzésen minden összeálljon és a kulcsemberek is pihentek legyenek. Öt nap alatt négy meccset kell ledarálni, Ivkovics ennek megfelelően fogja is rotálni csapatát. Hétfőn a csehek, kedden a románok ellen kell csúcson lenni. Ivkovics azt mondta, ha egy meccset nyernének, akkor még egy győzelemre éhesek lennének. Már eggyel is hosszú sorozatot szakítanának meg, utoljára az 1969-es Eb-n nyert meccset Magyarország.

A csapat vezére, Hanga Ádám is azt nyilatkozta, ezt a két csapatot kell megfogni, számára egyértelmű, hogy csak a továbbjutást kijelölve van értelme nekivágni az Eb-nek. Hanga egyébként az utolsó pillanatban csatlakozott a válogatotthoz, mivel sokáig nem lehetett tudni, hol folytatja, nem vehetett részt az edzőtáborokon és felkészülési tornákon.

Ivkovics egyébként nyár elején még úgy számolt, nem is számíthat Hangára, mert már az NBA-ben lesz. A legjobb magyar végül a Barcelonánál kötött ki, és így a múlt héti varsói tornán már lehozott pár edzőmeccset a legjobb magyar kosaras, aki mellett a szolnoki Vojvoda Dávid lehet az Eb-selejtezők után újra a csapat vezére.

A magyar válogatott kerete: Rosco Allen (Iberostar Tenerife), Eilingsfeld János (Atomerőmű SE), Ferencz Csaba (Egis Körmend), Hanga Ádám (Barcelona), Karahodzsics Kemal (KTE-Duna Aszfalt), Keller Ákos (Alba Fehérvár), Kovács Péter (Szolnoki Olaj KK), Perl Zoltán (Egis Körmend), Ruják András (Atomerőmű SE), Tóth Norbert (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Vojvoda Dávid (Szolnoki Olaj KK), Wittmann Krisztián (KTE-Duna Aszfalt)

Ivkovics évek óta építi már a csapatát, eredményes is vele, igaz nem mindig értik, mit, miért tesz. A nyári tornákon sok játékost bedobott, olyanokat is, akikről már kezdettől fogva tudta, hogy nem lesznek ott az Eb-n. Azt mondta, ő már az Eb utáni vb-selejtezőkre is gondol, ezért próbált ki több kosarast. A csapat magja ugyanaz, amivel kvalifkált, de van azért néhány új arc, a már tavaly is sokak által hiányolt, nagyon hasznosan játszó Rosco Allen is bekerült a keretbe. A megsérülő Tóth Ádám helyére Karahodzsics Kemal került be centerposztra. Egyébként az NB I.-ben ő volt a legjobban átlagoló magyar center.

A kosárválogatottnak sűrű volt a nyári programja, 12 felkészülési mérkőzést zavart le az utóbbi pár hétben, ezek közül csak négy lett győztes. Ivkovics azonban azt mondta, hogy ebből felesleges bármit is leszűrni, nem is akarta, hogy a maximumon pörögjön a válogatott. Az Eb-selejtezők előtt is sokszor kikaptak, aztán milyen jól szerepeltek. Most is abban reménykedik mindenki, hogy összeáll a puzzle.

Az Eb csoportjai:



A csoport (Helsinki): Finnország, Lengyelország, Görögország, Franciaország, Izland, Szlovénia

B csoport (Tel-Aviv): Izrael, Ukrajna, Litvánia, Grúzia, Olaszország, Németország

C csoport (Kolozsvár): Románia, MAGYARORSZÁG, Horvátország, Csehország, Spanyolország, Montenegró

D csoport (Isztambul): Törökország, Nagy-Britannia, Oroszország, Szerbia, Lettország, Belgium