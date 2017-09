Kosár-Eb: csúnyán kiütötték a magyarok következő ellenfelét

A címvédő Spanyolország nagyon megverte a kosárlabda-Európa-bajnokságon a magyar válogatott következő ellenfelét, Montenegrót. 99-60 lett a vége.

A C csoport második meccsén, közvetlen a magyar-horvát után a hat NBA-s játékossal kiálló spanyolok elég hamar megmutatták, miért is számítanak favoritnak a mostani Eb-n is. Öt perc még egyenlő volt, de aztán nagyon könnyen elléptek a spanyolok. Az első negyedet tizenkét pontos előnnyel zárták. A félidőig erre rápakoltak még tízet.

Montenegró nem sok ellenállást mutatott, a védekezést nem igazán erőltették, valószínűleg már a szombati meccsre spóroltak. A magyarok ellen papíron ők az esélyesebbek, a továbbjutáshoz legalább két győzelmet kell szerezniük. Az ezen a meccsen is megmutatkozott, hogy legerősebb játékosuk, az NBA-as Orlando Magicban játszó center, Nikola Vucevic. Mellette még a Szolnoki Olaj-játékos Nikola Pavlovic jutott tíz pont fölé, 13-mal zárt.

A spanyolok ha már hagyták őket, gáláztak, Sergio Scariolo mind a 12 játékosát pályára küldte, és mindannyian dobtak pontot is. A játékperceket is szépen elosztották, egy félidőnél többet senki nem játszott. Leginkább a Hernangomez testvérek villogtak, Willy 18, Juancho 13 ponttal fejezte be a meccset. A Gasol fivérek pedig rengeteg támadó lepattanót szedtek.

A Magyarország–Montenegró-meccset vasárnap 14 órától rendezik. A legnagyobb kérdés az, hogy Hanga Ádám játszhat-e. A kosaras csípősérülést szenvedett a horvátok ellen, a második félidőben már nem is játszhatott, bár ő a pályán akart lenni. Ivkovics Sztojan kapitány elmondta, hogy neki a játékos egészsége fontosabb, hosszú távra tervez vele, nem kockáztatja a szerepeltetését, ha nincs teljesen rendben.